Regionalsport Schwarzwald Villinger A-Junioren verlieren erneut

U 19-Trainer Emanuele Ingrao nach dritter Niederlage in Folge bedient. C-Jugend mit Sieg und Remis

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SV Sinzheim – FC 08 Villingen 2:0 (1:0). (ms) Mit 0:2 verloren die Villinger A-Junioren in Sinzheim. Die dritte Niederlage in Folge bedeutet Rang neun in der Tabelle, womit die Mannschaft von Trainer Emanuele Ingrao klar ihren eigenen Ansprüchen hinterherläuft. Das Spiel in Sinzheim begann aus Villinger Sicht denkbar schlecht. Bereits nach neun Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause erhöhten die Sinzheimer auf 2:0. "Es ist unglaublich. Wir haben sechs ausgezeichnete Chancen und treffen nicht. Sinzheim macht aus drei Möglichkeiten zwei Tore. Optisch sieht unser Spiel gut aus, aber wir treffen nicht und schießen oftmals die Torhüter an. In der Saison steckt der Wurm drin. Es ist bitter", resümiert Ingrao. Tore: 1:0 (9.), 2:0 (52.). SR: Nico Jacob (Willstätt).

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Radolfzell 2:0 (2:0). Mit einem Blitzstart stellten die Villinger B-Junioren schon früh die Weichen auf Heimsieg. Gegen Radolfzell führten die Nullachter nach sechs Minuten bereits mit 2:0. „Es war unser Plan, den Gegner in den ersten Minuten zu überrennen, bevor er ins Spiel kommt. Das ist uns sehr gut gelungen“, freut sich Trainer Mustafa Gürbüz. Nach drei Zeigerumdrehungen spielte Sacir Alimanovic Lukas Ganter mustergültig frei. Ganter schloss volley in den Winkel ab. Nur drei Minuten später legte Nils Janz per Kopfball nach. In der Folge kontrollierten die Gastgeber das Geschehen in der ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und drängten auf den Anschluss. „Wir haben allerdings gut verteidigt und haben nichts anbrennen lassen. Nach vorne wussten wir aber nicht zu überzeugen. Das war wohl eines unserer schlechtesten Spiele der Saison“ sagt Gürbüz. Tore: 1:0 (3.) Ganter, 2:0 (6.) Janz. ZS: 80. SR: Stephan Niggemeier (Villingen)

C-Junioren Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen 1:1 (1:0). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Gastgeber nach knapp einer halben Stunde aus dem Nichts in Führung. Bis dahin hatten die Nullachter das Geschehen im Griff. In der zweiten Hälfte war Villingen klar besser, vergab aber gute Chancen und haderte mit dem Schiedsrichter aufgrund zweier nicht gegebener Elfmeter. Nach einer Stunde fiel der überfällige Ausgleich. Domenico De Leo spielte auf Luis Seemann, der mit der Hacke auf Dario Holenstein weiterleitete. Der Außenverteidiger behielt frei vor dem Torhüter die Ruhe und traf zum 1:1. Zwei Minuten vor Schluss hatte Domenico De Leo den ersten Saisonsieg auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten. Villingens Trainer Haris Redzepagic war mit der Leistung seiner Elf dennoch zufrieden. „Die Jungs haben ein super Spiel gemacht. Wir haben leider schon wieder den Sack nicht zugemacht.“ Tore: 1:0 (29.), 1:1 (60.) Holenstein. ZS: 100. Am Sonntag besiegten die Nullachter im Verbandspokal den Kreisligisten SvO Rieselfeld mit 5:0. Die Tore erzielten Alexander Trajkovic, Anto Tavic, Silas Schäfer und Jonathan Spät (2).