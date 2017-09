Regionalsport Schwarzwald Villinger A-Junioren feiern ersten Sieg

Zweiter Spieltag der Junioren-Ligen. Unwetter sorgt bei B-Junioren für Abbruch

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SG Elzach 5:3 (3:0). Mit einem verdienten 5:3-Sieg fuhr die Villinger A-Jugend die ersten Punkte der Saison ein. Nach 16 Minuten eröffnete Furkan Sari per Elfmeter den Torreigen. Mit einem strammen Distanzschuss erhöhte Marvin Münzer wenig später auf 2:0. Mit dem 3:0 in Minute 34 durch Laurent Sterling war die Partie praktisch entschieden. Nach einem Solo gegen fünf Gegner machte Niklas Heini nach der Pause das 4:0. „Danach haben wir zwei der drei Gegentore hergeschenkt. Das hat mir nicht gefallen. Ansonsten haben wir überragend gespielt und unseren Plan voll umgesetzt“, sagte Villingens Trainer Emanuele Ingrao. Nach dem 4:2 machte Furkan Sari per Fernschuss seinen Doppelpack perfekt. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Alex Müller in der Schlussphase. Ingrao: „Er musste ins Krankenhaus. Es kann nur eine Zerrung sein, aber auch ein Kreuzbandriss.“ Tore: 1:0 (16.) Sari, 2:0 (21.) Münzer, 3:0 (34.) Sterling, 4:0 (55.) Heini, 4:1 (63.), 4:2 (74.), 5:2 (75.) Sari, 5:3 (81.). ZS: SR: Frank Faller (Bräunlingen).

B-Junioren Verbandsliga: JFV Singen – FC 08 Villingen 0:1. Die Nullachter legten los wie die Feuerwehr. Nachdem die Villinger bei strömendem Regen in den ersten Minuten mehrere Hochkaräter vergaben, besorgte Sacir Alimanovic nach Zuspiel von Aaron Mößner die verdiente Führung. Auch danach waren die Nullachter drückend überlegen. Alimanovic, Nils Janz und Enrico Vitacca vergaben danach beste Chancen. Nach 17 Minuten wurde das Spiel wegen des Unwetters abgebrochen. „Das war die richtige Entscheidung, weil die Sicherheit der Kinder im Mittelpunkt steht. Mit unserer Leistung war ich sehr zufrieden“, kommentierte Villingens Trainer Mustafa Gürbüz das Geschehen. Die Partie wird demnächst neu ausgetragen. Tore: 0:1 (5.) Alimanovic. ZS: 80. SR: Detlef Margraf (Worblingen).

C-Junioren Oberliga: VfB Stuttgart II – FC 08 Villingen 3:0 (3:0). „Wir haben die Anfangsphase gewaltig verpennt“, fasst Villingens Trainer Haris Redzepagic die ersten Minuten treffend zusammen. Bereits nach fünf Minuten führte die VfB-Zweitvertretung mit 2:0. „Stuttgart war in allen Belangen besser als wir“, gibt Redzepagic zu. Nach dem 2:0 hielt Villingen die Partie offen, ehe ein individueller Fehler das 3:0 ermöglichte. Nach der Pause war die Partie ausgeglichen. Bis auf eine Halbchance von Silas Schäfer übten die Nullachter allerdings keine Gefahr auf das VfB-Tor aus. Redzepagic: „Schade, dass wir die Anfangsphase so vergeigt haben. Die Jungs hatten sich viel vorgenommen. Jetzt werde ich sie halt wieder aufbauen.“ Tore: 1:0 (2.) Ribeiro, 2:0 (5.) Ribeiro, 3:0 (31.) Lutz. ZS: 100. SR: Philipp Salver (Stuttgart).

Donaueschingen vergibt Chancen

C-Junioren Verbandsliga: Kehler FV – SG DJK Donaueschingen 1:0 (0:0). (cl) Eine unglückliche Niederlage kassierte das Team von Trainer Andreas Vöckt an der französischen Grenze. „Wir hatten in der ersten Halbzeit ein Chancenplus und waren die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen und die Kehler machten aus ihrer einzigen Chance im ganzen Spiel den Siegtreffer“, kommentierte der Donaueschinger Übungsleiter die Partie. Auf dem schwer zu bespielendem Rasen vergaben die Gäste bereits in den ersten Minuten gute Chancen zur Führung. Auch im zweiten Durchgang drängte Donaueschingen auf das erste Tor, das jedoch nicht gelingen wollte. Bei nachlassenden Kräften verwerteten die Gastgeber einen Steilpass zum glücklichen Sieg.