Regionalsport Schwarzwald Villingens Trainer Jürgen Müller: Wir spielen immer noch auf hohem Niveau

Bitteres Wochenende für den TC Blau-Weiß Villingen: Sowohl die Regionalliga-Damen als auch die Regionalliga-Herren sind sportlich abgestiegen. „Kein Beinbruch“, sagt Cheftrainer und Vorstandsmitglied Jürgen Müller.

Was bedeutet der Abstieg der beiden Regionalliga-Teams für den Verein?

Nicht übermäßig viel. Wir hatten schon im Vorfeld einen möglichen Abstieg mit auf der Rechnung. An unserer Struktur wird sich nichts ändern. Wir sind und bleiben ein Ausbildungsverein, dessen Aufgabe es ist, eigene Talente aus der Region zu fördern. Diesen Weg werden wir bei den Damen auch in der Badenliga konsequent weitergehen. Der Abstieg der Herren 30 ist zwar schade, aber auch kein Beinbruch. Auch in der Badenliga wird gutes Tennis gespielt. Viele Vereine wären froh, sie hätten Teams in dieser starken Liga.

Vor allem die Damen-Mannschaft hatte sich vor der Saison personell gut verstärkt. Dennoch reichte es nicht. Warum?

Mit etwas mehr Glück hätte es reichen können. Aber der Kader war auf Kante genäht, das war uns bereits im Vorfeld klar. Wir haben mit Verena Schmid zwar eine Topspielerin, aber wir hätten drei Spielerinnen von diesem Kaliber gebraucht. Die Regionalliga wird von Jahr zu Jahr stärker. Wir hatten auch viel Pech. Dazu kam der Umstand, dass einige Gegner ausgerechnet gegen uns ein besonders starkes Team auf den Platz schickten. Wir sind trotz des Abstiegs zufrieden mit der Mannschaft. Das war eine super Truppe, die auf dem Platz alles gegeben hat. Wir hätten am letzten Wochenende mit Nina Stadler noch eine weitere, starke Ausländerin einsetzen können, aber wir wollten die Mannschaft nicht mehr auseinanderreißen. Das wäre den Mädels gegenüber unfair gewesen.

Gesetzt der Fall, es wird, wie schon im vergangenen Jahr, noch ein Platz in der Damen-Regionalliga frei. Wird der TC BW Villingen die Chance wahrnehmen und als Nachrücker die Lücke füllen?

Natürlich würden wir diese Chance nutzen. Wir planen zwar für die Badenliga, würden aber weiterhin in der Regionalliga bleiben, sollte sich eine entsprechende Konstellation ergeben.

Wird es in der Badenliga einen Neuaufbau der Damen-Mannschaft geben?

Wir hatten bislang vier, fünf Ausländerinnen im Team. Diese Zahl wird sich reduzieren. Aber wir werden versuchen, den Stamm der bisherigen Mannschaft zu halten und unsere Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen. Wir wollen auch Verena Schmid halten. Sie hat sich in dieser Saison als echte Führungsspielerin erwiesen. Auf Franziska Putschbach setzen wir ebenfalls große Hoffnungen. Und da ist auch noch die 13-jährige Gina Betzner. Dieses Talent wollen wir behutsam an die Anforderungen in der Damenmannschaft heranführen. Die Mädchen sollen Spaß haben in der Badenliga.

Die Herren 30 spielten vor drei Jahren noch in der Bundesliga. Nun geht es aller Voraussicht nach in der Badenliga weiter. Ist dieser Absturz allein mit der langwierigen Verletzung von Teamkapitän Dominik Adelhardt zu erklären?

Der Ausfall von Adelhardt spielte schon eine große Rolle. Er war für die Mannschaft immer ein Punktegarant. Dadurch, dass er ausfiel, hat sich auf den weiteren Positionen das gesamte Gefüge verschoben. Dazu kam noch das Pech mit den vielen knappen Niederlagen. Außerdem sind gestandene Regionalliga-Spieler in der Region dünn gesät. So ist auch zu erklären, dass Spieler wie Michael Heppler oder Alexander Ruf Doppelschicht fuhren und sowohl bei den Herren 30 als auch bei den Herren 40 eingesetzt wurden. Wir waren in den vergangenen Jahren von den Erfolgen der Herren 30 einfach verwöhnt.

Neben all den Enttäuschungen gibt es auch einen Lichtblick bei den Blau-Weißen. Die Herren 40 steigen in die Regionalliga auf. Tröstet dieser Erfolg zumindest etwas über den Abstieg der anderen Teams hinweg?

Natürlich. Wir wollten bei den Herren 30, 40 und 50 den maximalen Erfolg. Dieses Ziel haben wir zumindest bei den Herren 40 mit der badischen Meisterschaft erreicht. Das kompensiert die anderen Enttäuschungen. Außerdem haben wir mit den Herren 50 eine weitere Regionalliga-Mannschaft im Verein. Das zeigt: Wir sprechen hier über Luxusprobleme. Wir spielen immer noch auf einem sehr hohen Niveau.