Villingen löst Ticket zu DM

U16-Volleyballerinnen süddeutscher Meister. Nationale Endrunde wird in Dresden ausgetragen

Volleyball: Die U16 des TV Villingen hat es geschafft. Die Mannschaft von Trainer Reiner Klem hat am Samstag in der Hoptbühlhalle das Turnier um die süddeutsche Meisterschaft gewonnen und sich damit für die deutsche Meisterschaft in dieser Altersklasse in Dresden qualifiziert. „Meine Mannschaft ist seit nunmehr 26 Spielen ungeschlagen. Es ist unglaublich, was wir in dieser Saison erreicht haben, strahlte Klem nach dem Turnier.

Die Mannschaften der TSG Wiesloch, TV Brötzingen, MTV Stuttgart, VfB Friedrichshafen und VC Offenburg nahmen neben Villingen teil. Villingen kam mit Stuttgart und Brötzingen in eine Gruppe. Gegen Brötzingen gelang ein klarer 2:0-Erfolg. Dann wartete Turnierfavorit Stuttgart. Es wurde ein hochklassiges Duell. Villingen gewann den ersten Satz mit 25:23, musste aber den zweiten Satz nach einer zwischenzeitlichen 21:17-Führung mit 23:25 abgeben. Im Tie Break spielten die Villinger Mädels groß auf und siegten mit 15:6 Punkten.

In der Endrunde warteten TSG Wiesloch und Offenburg auf Villingen. Das Klem-Team musste hart kämpfen, um nach dem Tie Break mit 2:1 die Oberhand zu behalten. Somit musste gegen Offenburg zumindest ein Satz gewonnen werden, um nach Dresden zu fahren. Mit viel Kampfgeist und Wille gelang sogar ein 2:0 Erfolg, sodass die Mannschaft unerwartet süddeutscher Meister wurde. Zum zweiten Mal in Folge schaffte eine U16 des TV Villingen die Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft. Ein toller Erfolg.

Sarah Kilzer war es vorbehalten, mit einer sensationellen Abwehr eines gegnerischen Angriffs den letzten Punkt für Villingen zu machen. Danach gab es kein Halten mehr. Alle Dämme brachen und Spielerinnen sowie Trainer feierten ausgelassen diesen Riesenerfolg, der eine großartige Saison krönt.