Regionalsport Schwarzwald "Villingen hat richtig geile Jungs." TSG Balingens Trainer Ralf Volkwein im Interview

Die Voraussetzungen für das Oberliga-Topspiel am Freitagabend könnten kaum brisanter sein. Um 18.30 Uhr trifft Tabellenführer TSG Balingen auf den schärfsten Verfolger FC 08 Villingen. Balingens Trainer Ralf Volkwein spricht im SÜDKURIER-Interview über seine Mannschaft, den Gegner und einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga.

Am Freitag kommt es zum Spiel Erster gegen Zweiter. Treffen Ihrer Meinung nach auch die besten Mannschaften der Oberliga aufeinander?

Wenn man zu diesem Zeitpunkt oben steht, kann man nicht so viel falsch gemacht haben. Dennoch ist die Tabellensituation aktuell noch ein wenig verzerrt, da viele Mannschaften noch Nachholspiele haben und sicherlich noch auf Schlagdistanz kommen wollen. Dennoch kann man sicherlich sagen, dass wir und Villingen der Saison bisher den Stempel aufgedrückt haben.

Was wird bei dieser Begegnung in Ihren Augen entscheidend sein?

Es wird sicherlich eine ähnliche Partie wie in der Vorrunde, die sehr emotional und umkämpft war. Obwohl beide Teams über eine herrvorragende Offensive verfügen, glaube ich, dass es wenige Chancen geben wird. Jeder Zweikampf, jeder Standard kann das Spiel entscheiden. Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die weniger Fehler macht und vor dem Tor effektiver ist.

Sie haben den 2:1-Hinspiel-Erfolg Ihrer Mannschaft bereits angesprochen. Welche Lehren konnten Sie aus diesem Spiel ziehen?

Das war eine enge Kiste. Nach unserer Führung und dem Villinger Ausgleich in der 88. Minute wollten die Nullachter am Ende vielleicht zu viel. Deshalb ergab sich für uns noch eine Konterchance, die wir nutzen konnten. Wir hatten in dieser Saison noch einige andere Spiele, in denen wir am Schluss zulegen konnten.

Neben der konditionellen Stärke, die Sie eben angesprochen haben, was macht Ihre Mannschaft in dieser Saison noch so stark?

Die Balinger Mannschaft hat sich schon immer durch eine enorme mannschaftliche Geschlossenheit und einen guten Charakter ausgezeichnet. Defensiv sind wir traditionell stets kompakt gestanden. Nun sind wir in den letzten beiden Jahren auch offensiv ein Stück weiter gekommen. Außerdem verfügen wir über einen sehr ausgeglichenen Kader. Wenn wir im Spiel wechseln, gibt es nie einen Bruch. Zudem hatten wir das Glück, dass wir großteils von Verletzungen verschont geblieben sind und deshalb oft mit 22 oder 23 Mann trainieren konnten. Durch den Lauf, den wir seit Monaten haben, hat sich in der Umgebung zusätzlich eine große Euphorie entwickelt.

Wenn Sie auf den kommenden Gegner blicken: Wovor müssen Sie Ihre Spieler unbedingt warnen?

Die Villinger zeichnet ähnliche Attribute aus wie uns. Sie stehen kompakt, sind spielstark und schießen viele Tore. Beeindruckend ist auch die körperliche Präsenz der Mannschaft, die Nullachter sind sehr zweikampfstark. Auch die individuelle Klasse ist sehr hoch, beispielsweise von Plavci oder Ceylan. Tobias Weißhaar gehört für mich zu den besten Mittelfeldspielern der Liga.

Wenn Sie sich einen Spieler der Villinger in Ihr Team wünschen könnten, welcher Fußballer wäre das?

Ich bin mit unserem Kader sehr zufrieden, arbeite gerne mit meinen Jungs zusammen und würde keinen austauschen wollen. Dennoch bleibt festzuhalten: Villingen hat richtig geile Jungs im Team.

Bei einem Sieg hätten Sie bereits neun Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Könnte man dann bereits von einer Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen sprechen?

Nein, wir lassen uns da nichts in den Mund legen. Wer sich in der Liga auskennt, weiß, was passieren kann, wenn man mal ein paar verletzte oder gesperrte Spieler hat. Wir konzentrieren uns nur auf Villingen und beschäftigen uns nicht mit etwas, das im Mai passieren könnte. Auf uns warten noch viele englische Wochen, aber zunächst zählt nur der Freitag.

Falls Ihr Team den Aufstieg schaffen würde: Die Regionalliga ist eine Spielklasse, in der hohe Kosten auf die Vereine zukommen und oft verhältnismäßig wenig Zuschauer kommen. Ist Ihr Verein für diese Herausforderung gewappnet?

Ich denke, dass es absolut legitim ist, bereits jetzt zweigleisig zu planen. Sicherlich würden Herausforderungen auf vielen Ebenen auf uns zukommen, nicht nur finanziell. Ich als Trainer muss jedoch den Fokus darauf legen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. In der Regionalliga tummeln sich viele Traditionsvereine wie die Stuttgarter Kickers, der 1. FC Saarbrücken oder die Kickers Offenbach. Egal, wer aus der Oberliga am Ende den Gang in die Regionalliga antreten darf – der Klub muss sich gut vorbereiten.

Würden Sie sich wünschen, dass am Ende sowohl Balingen als auch Villingen aufsteigen?

Das würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. Es ist immer schön, wenn man ein zugkräftiges Derby hat. Ich würde mich freuen, wenn die Tabelle am Ende so bliebe, wie sie jetzt ist.

Kunstrasen-Verbot

Noch steht nicht 100-prozentig fest, ob das Spitzenspiel ausgetragen werden kann. Auf dem Kunstrasenplatz darf Balingen nicht spielen, die Freigabe des Verbandes fehlt. "Unsere Lichtanlage genügt den Ansprüchen nicht", erklärt TSG-Trainer Ralf Volkwein auf Nachfrage. Der 43-Jährige ist trotzdem zuverichtlich, dass am Freitagabend gespielt werden kann. "Auf dem Naturrasen waren am Dienstag bereits einige grüne Flecken zu sehen. Am Donnerstagnachmittag wird endgültig entschieden, ob es geht."