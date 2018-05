Spiel zwischen FC Löffingen und SC Konstanz-Wollmatingen endet 2:2 unentschieden

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SC Konstanz-Wollmatingen 2:2 (1:1) (wm) Die Gastgeber hatten bereits in der 3. Minute die erste Chance, als Weißenberger den Ball an die Unterlatte des Konstanzer Gehäuses hämmerte. Drei Minuten später setzte Schuler einen Volley-Schuss aus 11m Torentfernung über die Latte. Die Gäste nutzen ihre erste Chance zur Führung. Junker zirkelte einen Freistoß vor das Löffinger Tor und Yaghoobi verwandelte zum 0:1. In der 23. Minute hatte die Heimelf Glück, dass ein Schuss von Yaghoobi nur am Pfosten landete. Zum Ende der ersten Spielhälfte fanden die Löffinger wieder ins Spiel zurück. In der 44. Minute drang Kaufmann in den gegnerischen Strafraum ein und wurde zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kim Hirschbolz zum 1:1-Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause.

Kurz nach dem Seitenwechsel verpasste Weißenberger eine Flanke von Hoheisel nur knapp. In Minute 49 vergab Hoheisel alleine vor dem Torhüter die mögliche Führung. Diese markierte Kopp eine Minute später, als er einen Abspielfehler der Konstanzer zum 2:1 nutzte. Der Ausgleich fiel in der 56. Minute, als die Löffinger Abwehr einen Freistoß nicht aus der Gefahrenzone brachte und Yaghoobi zum 2:2 einnetzte. In der 61. Minute vergab Hirschbolz nach einem Freistoß von Kaufmann die erneute Führung, ebenso auf der Gegenseite Slef, der eine Flanke von Bienger knapp über die Latte köpfte. Tore: 0:1 (11.) Yaghoobi, 1:1 (45.) Hirschbolz, 2:1 (50.) Kopp, 2:2 (56.) Yaghoobi; SR: Fesenmeier (Freiburg), Bes. Vork.: gelb-rot Gaudig (84./Löffingen), ZS: 100

FC Löffingen: Langenbacher, Schwirtz, Fuß, Weißenberger(57.Zimoch), Hirschbolz, Kaufmann, Schuler(88. Jurleta), Kopp(91. Hofmann), Baumann, Isele (58. Gaudig), Hoheisel.