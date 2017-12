Regionalsport Schwarzwald Vier Heimspiele für Jungschwäne

Zwei bayerische Mannschaften kommen am Wochenende in die Helios Arena. Schüler wollen Spitze verteidigen

Eishockey, Deutsche Nachwuchsliga: Wild Wings Future – ERC Ingolstadt (Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 10 Uhr). (ms) Sieben Punkte beträgt der Abstand zu Platz zwei in der Tabelle der DNL-Zwischenrunde für die Schwenninger U19. Neben den Schwenningern kämpfen noch fünf andere Mannschaften um das begehrte Ticket in die Playoffs, Tabellenführer Regensburg scheint dem Rest der Liga enteilt. Neben dem SERC macht sich auch der ERC Ingolstadt noch Hoffnungen auf die nächste Runde. Die Schanzer haben einen Punkt mehr auf dem Konto als der SERC. Aus den beiden ausgeglichenen Hinspielbegegnungen nahm die Mannschaft vom Neckarursprung drei Zähler mit.

Ein Blick auf die Tordifferenz zeigt, woran die Jungschwäne um Trainer Wayne Hynes arbeiten müssen. Zwar stellen die Wild Wings Future die zweitbeste Defensive der Zwischenrunde, haben auf der anderen Seite jedoch die zweitschwächste Offensive. Der Abgang von Talent Alex Komov nach Pittsburgh verstärkt die Probleme in den Angriffsreihen.

Schüler-Bundesliga C: Wild Wings Future – EHC München (Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 9 Uhr). Ebenfalls zwei Heimspiele haben die Schwenninger Schüler vor der Brust. Bei der Verteidigung der Tabellenspitze der Gruppe C dürfen sich die Jungs von Trainer Alexander Dück keinen Punktverlust gegen den Tabellenfünften aus München leisten. An der Spitze des Klassements tobt ein Dreikampf um die Spitzenposition. Schwenningen, Füssen und Ravensburg liegen innerhalb von zwei Punkten. Mit den beiden Kantersiegen gegen Heilbronn, die die Schwenninger am vergangenen Wochenende mit insgesamt 18:1 für sich entschieden, besserten sie ihr Torekonto mit nun 93 Treffern ordentlich auf. Noch öfter trifft aber München, das mit 106 Treffern die zweitbeste Offensive hat.