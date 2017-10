Regionalsport Schwarzwald Viele Tore und herbe Enttäuschungen

Höherklassige Juniorenteams des FC 08 Villingen im Einsatz. Nur U15-Team erkämpft Punkt

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen 2:1 (1:1). (ms) Villingens Trainer Emanuele Ingrao hatte ein leidenschaftliches Auftreten seiner Mannschaft gefordert und wurde enttäuscht. „Wir bleiben spielerisch unter unserem Niveau. Wir sind in den Spielen weit entfernt von dem, was wir im Training besprechen“, sagte der konsternierte Übungsleiter. Die Nullachter waren in Pfullendorf zum wiederholten Male in dieser Saison die bessere Mannschaft, nutzten aber ihre Chancen nicht. Said Akyazici ließ in der ersten Hälfte zwei Topchancen aus. Stattdessen gingen die Gastgeber mit ihrer ersten Chance in Führung. Timo Götz verkürzte Sekunden vor der Pause zum 1:1. In Hälfte zwei legten die Gastgeber wieder vor, Villingen nutzte seine Chancen aber nicht und rutschte durch diese Niederlage auf Rang neun ab. Am Mittwoch (18 Uhr) empfangen die Nullachter den Oberligisten Offenburg im Achtelfinale des Verbandspokals. Tore: 1:0 (34.), 1:1 (45.) Götz, 2:1 (74.). ZS: 50. SR: Nicolas Dorss (Markdorf).

B-Junioren, Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf 3:4 (1:0). Welch ein Drama im Friedengrund! Die Nullachter gingen durch Lukas Ganter bereits nach vier Minuten in Führung. Auch in der Folge dominierte Villingen klar. Vittorio Lettieri erhöhte nach 53 Minuten auf 2:0. Danach folgten desolate 16 Minuten, in denen die Gäste von 0:2 auf 4:2 stellten. Die Nullachter gaben aber nicht auf, und Lettieri verkürzte drei Minuten vor Schluss. In der letzten Minute hatte Villingen durch einen Elfmeter die große Chance zum Ausgleich, der Offenburger Torhüter parierte aber. Trainer Tevfik Ceylan war nach der Partie bedient. „Wir hatten vermeintlich alles im Griff. Danach ließen wir uns den Schneid abkaufen. Die Jungs schaffen es momentan nicht, 80 Minuten lang voll konzentriert zu bleiben.“ Tore: 1:0 (4.) Ganter, 2:0 (53.) Lettieri, 2:1 (56.), 2:2 (58.), 2:3 (65.), 2:4 (72.), 3:4 (77.) Lettieri. ZS: 60. SR: Markus Erath (Villingen). Bes. Vork.: FC 08 vergibt Elfmeter (80.).

C-Junioren Oberliga: FC 08 Villingen – Offenburger FV 4:4 (0:2). Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte erkämpften sich die Villinger U15 einen Punkt in einem turbulenten Spiel. Die Nullachter kontrollierten die erste Hälfte, luden die Gäste durch zwei Fehler zu zwei Treffern ein. Offensiv fehlte die Durchschlagskraft. „Ich habe in der Pause an die Ehre der Jungs appeliert. Ich sagte, die Eltern wollen einen Villinger Sieg sehen“, schildert Villingens Trainer Haris Redzepagic seine Halbzeitansprache. Diese zeigte Wirkung. Innerhalb von acht Minuten drehten Silas Schäfer mit einem Doppelpack und Domenico De Leo die Partie. Offenburg hatte allerdings noch zwei Pfeile im Köcher. Durch ein Freistoßtor aus 30 Metern sowie einen Konter gingen die Gäste mit 3:4 erneut in Führung. Den Schlusspunkt setzte Milad Jaqubi mit dem verdienten 4:4-Ausgleich. Redzepagic: „Die erste Hälfte war enttäuschend. Danach haben die Jungs aber tolle Moral gezeigt. Wir müssen die unnötigen Gegentore vermeiden.“ Tore: 0:1 (10.), 0:2 (21.), 1:2 (40.) Schäfer, 2:2 (44.) De Leo, 3:2 (48.) Schäfer, 3:3 (56.), 3:4 (60.), 4:4 (68.) Jaqubi. ZS: 100. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).