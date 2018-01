Regionalsport Schwarzwald Viele Freiwürfe verfehlen das Ziel

Baskets-Damen verlieren gegen Waiblingen. Auch Landesliga-Herren zu Hause geschlagen

Basketball, Oberliga Damen: BV Villingen-Schwenningen – VfL Waiblingen 53:63. (csd) An der kämpferischen Einstellung lag es nicht, aber einmal mehr machten sich die Damen des BV Villingen-Schwenningen das Leben selbst schwer. Zwar entschieden die Baskets das erste Viertel mit 17:15 Punkten knapp zu ihren Gunsten, aber schon zur Halbzeitpause lagen sie mit mageren fünf Punkten aufgrund von technischen Fehlern zurück.

Trainer Sergey Tsvetkov versuchte in der Pause, seine Mannschaft nochmals zu motivieren. Mit Anna Adams (14 Punkte), Felicia Kälble (19/davon 1 Dreier) und Anja Elbel (12/2) standen nun die besten Punktelieferanten der Baskets auf dem Feld und lieferten ab. Innerhalb drei Minuten war der Rückstand wettgemacht und das Heimteam ging nun seinerseits in Führung. Waiblingen blieb in dieser Phase nur, mit Fouls den Vorwärtsdrang des Gegners zu stoppen und traf damit die Achillesferse der Spielerinnen aus VS. Von 15 Freiwürfen trafen nur 6 das Ziel und so ließ man für die Gäste ein Schlupfloch offen. Susanne Schmidt (6), Michelle Werner und Christine Schell-Deking taten sich vor allem im kämpferischen Bereich hervor, erzielten einige Ballgewinne und gaben keinen Ball verloren. Doch punktemäßig kam von der Bank zu wenig. So konnten auch die Einsätze von Birgit Mädge (2), Birgit Kälble, Simone Müller und Johanna Eppler den Punktestand nur verwalten. Die drei Punkte Vorsprung (42:39) vor dem letzten Viertel reichten am Ende nicht. Während die Gastgberinnen einige leichte Ballverluste zu verzeichnen hatten, behielten die Gäste von der Freiwurflinie die Nerven und nahmen die Punkte mit 53:63 mit.

Landesliga Herren: BV Villingen-Schwenningen – SV Böblingen 66:83. Zwar stand mit Milen Dimitrov ein erfahrender Coach und Basketballspieler bei den Baskets an der Linie, aber er hatte nur sieben Spieler zur Verfügung. Aus der U18 stand lediglich Christian Okolie zur Verfügung, dem aber das vorangegangene Jugendspiel noch stark anzumerken war. Da Aufbauspieler Viktor Kaufmann fehlte, blieb Daniel Piovano (11 Punkte/davon 1 Dreier) als einziger gelernter Spielmacher übrig. Zwar gelangen Marvin Hipp zum Einstand 15 Punkte, aber mit 12:21 hatten die Hausherren das erste Viertel gegen die motivierten Böblinger klar verschlafen. Marcel Wagner (13), Kjell Deking (8) und Sajha Thiam (10) bekamen nicht die nötige Ruhe für die Würfe von außen, und Yannick Tidas (9) war unter dem Korb von den Gegnern abgemeldet.

Die Böblinger nahmen das Spiel sehr ernst, wollten sie doch unbedingt am Tabellenführer dranbleiben. Bei Halbzeit (31:44) waren die Gastgeber noch in Schlagdistanz, sahen sich aber spätestens nach dem dritten Viertel beim Stande von 49:70 deutlich im Hintertreffen. Dass man das letzte Viertel gewinnen konnte, zeigt aber, dass die Mannschaft nicht aufsteckt. Dennoch nahm Böblingen am Ende mit 66:83 verdient die Punkte mit.