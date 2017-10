Regionalsport Schwarzwald Viel Luft nach oben

Wiha.Panthers nach drittem Sieg in Folge kritisch. Schwenninger vermelden Fortschritte im Sponsoring

Basketball: Mit dem dritten Sieg in Serie setzten die Wiha.Panthers Schwenningen ihre Erfolgsserie fort. Die Leistung beim ungefährdeten 85:66-Sieg am Samstag gegen den MTV Stuttgart ließ aber dennoch viel Luft nach oben.

Schwenningens Trainer Alen Velcic fasste den Heimerfolg gegen das Team aus der Landeshauptstadt nüchtern zusammen: „Es war wichtig, dass wir gewonnen haben. Wir haben uns im Spielverlauf gesteigert und erneut gute Defense gespielt.“ Die Verteidigungsarbeit seiner Männer verdiente sich zum wiederholten Male ein Sonderlob. „Bis kurz vor Schluss hielten wir die Stuttgarter bei 50 Punkten, ehe sie in den letzten Minuten noch unbedeutende Körbe erzielten. Wir sind mit Abstand die härteste Abwehr der Liga“, freute sich Velcic und fügt eine Weisheit aus dem amerikanischen Sport an: „Die Offensive gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Meisterschaften.“ Vom MTV zeigte sich Velcic aber beeindruckt: „Die Stuttgarter haben gute Fortschritte gemacht und werden in dieser Saison sicher zu den Überraschungsteams gehören.“

Stuttgarts Center Nick Mosley, der schon ein halbes Jahr bei den Panthers spielte, hatte trotz seiner 21 Punkte einen schweren Stand gegen die Schwenninger „Big Men“ Davor Barovic und Christian Behrens. Velcic: „Wir haben beide Bretter dominiert und das Reboundduell klar für uns entschieden. Mit Nick Mosley habe ich ein paar nette Worte gewechselt. Es war ein schönes Wiedersehen.“

Unschön war hingegen erneut die Dreierquote. Mit zwei von 17 Treffern verschlechterten die Panthers ihre ohnehin schon desaströse Saisonquote auf unter 20 Prozent. Coach Velcic zeigte nach dem Spiel fast schon Zeichen der Resignation. „Wir werden jetzt den offensiven Fokus vom Distanzwurf nehmen. Wenn wir keine Dreier machen, müssen wir eben noch härter verteidigen.“ Generell fand Velcic die Offensive „katastrophal“. Ich werde in dieser Woche mit meinen Jungs ein ernstes Wort reden müssen.“

Am Samstag gaben die Panthers bekannt, dass das Schwenninger Fitnessstudio CleverFit sein Engagement als Partner der Raubkatzen erweitern wird. Neben einem Logo auf den Hosen wird in Zukunft auch das Markenzeichen der Kette auf dem Trikot der Schwenninger prangen. Velcic: „Die Leiter Fabian und Dzeni Burghardt sind große Sportfans und unterstützen uns nicht nur finanziell, sondern auch mit mindestens 20 Fans bei Auswärtsspielen.“ Am heutigen Dienstag wollen die Panthers „einen weiteren wichtigen Schritt in Sachen Sponsoring“ mitteilen.

Auch die Personalplanung schreitet bei den Panthers weiter voran. Trainer Velcic hat einen möglichen Neuzugang ins Auge gefasst, der als elfter Spieler zu den Raubkatzen stoßen könnte. „Wir werden ihn beobachten. Es gibt aber verschiedene Faktoren, ob der Spieler dann zu uns kommen kann. Passt es sportlich und finanziell? Hat der Spieler genügend Zeit? Das werden wir in den nächsten Wochen entscheiden.“

Mit dem aktuellen Kader ist der Übungsleiter aber voll und ganz zufrieden. „Höchstens Torben Tönjann kann noch einige Schritte in seiner Entwicklung machen. Wir werden versuchen, sein volles Potenzial herauszukitzeln. Er hat Qualität und deshalb wird er auch bei uns bleiben.“ Der 2,04 Meter große Niederländer kam im Sommer zu den Panthers und konnte in den bisherigen Saisonspielen mit 1,6 Punkten und 1,8 Rebounds in durchschnittlich 13 Minuten noch nicht überzeugen.