Viel Lob, aber keine Punkte

Verbandsligist FC Neustadt liefert gegen den Freiburger FC ein starkes Spiel ab. Mittelhandbruch bei Fabian Papa

Fußball-Verbandsliga: (daz) Wie schon in den vergangenen Partien gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, lieferte der FC Neustadt auch gegen den Freiburger FC eine starke Partie ab. Die Punkte allerdings nahmen die Breisgauer mit einem 2:1-Erfolg mit. „Die Enttäuschung nach dem Spiel bei uns war greifbar. Dieses Ergebnis tut unheimlich weh“, sagt FCN-Trainer Benjamin Gallmann.

Fast hat es den Anschein, als brauchen die Neustädter die große Außenseiterrolle, um Top-Leistungen abzurufen. So war es bereits beim 3:3 in Offenburg oder dem 0:0 gegen Lahr. Gegen die unmittelbaren Konkurrenten im Tabellenkeller indes wurden wichtige Punkte abgegeben, was noch mehr schmerzt. „Wir haben nicht nur einen, sondern möglicherweise gar drei Punkte verspielt. Ich denke an unsere Großchance beim Spielstand von 1:1“, ergänzt Gallmann. Bis auf die Chancenverwertung gebe es nichts auszusetzen. „Wir haben taktisch und kämpferisch alles geboten und uns an die Vorgaben gehalten. Das sollten wir mitnehmen“, so Gallmann. Statt des vielen Lobes nach der Partie hätte der Trainer jedoch lieber etwas Zählbares gehabt.

Dass die Neustädter personell auf dem Zahnfleisch daher kommen, will Gallmann indes nicht als Ausrede gelten lassen. Am Sonntag saßen zwei A-Jugendliche und zwei Spieler aus der Kreisliga-Elf auf der Bank. Die Personalsorgen werden offenbar immer größer, denn Kapitän Fabian Papa zog sich am Sonntag einen Mittelhandbruch zu. Papa biss auf die Zähne und hielt 90 Minuten durch, wird nun aber in den kommenden Partien fehlen. Personelle Zugänge in der Winterpause sind dagegen kein Thema. „Wir wussten vor der Saison, wie knapp bemessen unser Kader ist. Wir werden mit den gleichen Spielern in die Rückrunde gehen, sollte kein Akteur von sich aus an unsere Tür klopfen“, macht Gallmann deutlich.

Nach einem Drittel der Saison fehlen Neustadt sieben Punkte zu einem Nichtabstiegsplatz. Umso wichtiger werden die nächsten zwei Partien in Endingen und gegen Bad Dürrheim. Zeigt die Mannschaft da die Leistungen aus dem Spiel gegen den FFC, hält Gallmann eine Aufholjagd für möglich: „Realistisch betrachtet, mussten wir diesen Saisonstart einkalkulieren. Hoffnung macht uns, dass wir in vielen Partien konkurrenzfähig waren. Klar ist aber auch, dass wir jetzt Ergebnisse brauchen, die uns helfen, aus der unbefriedigenden Situation herauszukommen.“