Regionalsport Schwarzwald VfB Villingens Trainer Toni Szarmach: "Wir kommen da unten wieder raus"

Rückblick auf 7. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Langsam setzt sich der FC Fischbach an der Tabellenspitze ab. Am Tabellenende fanden die Sportfreunde Neukirch mit dem FC Tannheim einen Abnehmer für die Rote Laterne.

Als Schnellstarter präsentierte sich die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach beim 4:1-Erfolg gegen Peterzell. Schon nach wenigen Sekunden stand es 1:0. „Das war natürlich ein Auftakt, wie ihn sicher jeder Trainer wünscht. Wir wussten nach den jüngsten Ergebnissen der Peterzeller, dass es bei ihnen nicht so richtig läuft und wollten früh attackieren. Das hat meine Mannschaft prima umgesetzt“, freut sich Trainer Franz Ratz. Der Neuling hat nun bereits stattliche 14 Punkte eingesammelt. „Das ist in Ordnung. Aber wir müssen nachlegen. Bis zur Winterpause muss noch etwas draufgepackt werden“, fordert Ratz, der seine Elf auf einem guten Weg sieht.

Für den FC Peterzell war es bereits die fünfte Niederlage in Folge bei 4:17 Toren. Nach den zwei Auftaktsiegen wurde die Elf von Trainer Giovanni Mercuri in der Tabelle bis auf Rang zwölf durchgereicht. Mit dem FC Tannheim, Sportfreunde Neukirch und VfB Villingen warten nun drei Mannschaften, die alle noch hinter Peterzell stehen. Da wird sich für den Vorjahres-Aufsteiger zeigen müssen, wohin die Reise geht.

Ein Offensivspektakel gab es beim 6:3-Erfolg des FC Triberg gegen Hajduk Villingen. Thomas Gniech, der auf der Triberger Bank Trainer Joachim Wälde (Urlaub) vertrat, freute sich in erster Linie über die sechs Treffer und drei Punkte. „Es war für uns eine wichtige Partie, denn es drohte ein Absturz in der Tabelle. Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und verdient gewonnen“, sagt Gniech. Über die drei Gegentreffer habe er sich „nicht aufgeregt“. Die Triberger Elf habe in der Partie gezeigt, dass mit Kampfgeist auch in dieser Saison einiges möglich erscheint.

Sehr abgezockt agierte der FC Weilersbach beim 4:2-Erfolg in Rietheim.“Wir haben keine Chance der Gastgeber zugelassen. Über 83 Minuten waren wir sehr stabil“, sagt Trainer Nunzio Pastore. Dann gab es das 1:3 und wenige Minuten später das 2:3, bevor Weilersbach mit dem 4:2 in der Nachspielzeit alles klar machte. „Diese Spannung reinzubringen, war unnötig. Wir wurden da etwas nervös“, ergänzt Pastore. Er sieht seine Elf nach vier Siegen in den vergangenen fünf Partien auf einem guten Weg, hat wegen der personellen Sorgen aber auch Bedenken.

Der VfB Villingen kommt nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Trotz einer schnellen 1:0-Führung ging das Stadt-Derby gegen die DJK Villingen II mit 1:2 verloren. „Wir haben 30 sehr gute Minuten gezeigt, dann aber wieder das Fußballspielen eingestellt und den Gegner aufgebaut. Für ein Stadt-Derby habe ich zudem die nötigen Emotionen vermisst. Alles war viel zu ruhig“, sagt Trainer Antonio Szarmach. Der vor der Saison als sehr stark eingeschätzte VfB bleibt somit bei mageren fünf Punkten, was Szarmach nicht beunruhigt. „Wir kommen da unten wieder raus. Ich mache mir diesbezüglich keine Gedanken.“

Am siebten Spieltag feierten die Sportfreunde Neukirch den lang ersehnten ersten Sieg. Mit 2:0 Toren setzten sich die Neukircher beim neuen Schlusslicht Tannheim durch. Trainer Klaus Waldvogel war beim Spiel zwar nicht dabei, sagt aber: „Dieser Sieg war immens wichtig. Endlich haben wir die Ladehemmung vor dem gegnerischen Tor abgestellt. Klar ist aber auch, dass dieser Erfolg nur einen Anfang darstellen kann. Wir müssen nachlegen.“ Auf die Neukircher warten nun „Villinger Wochen“. Zuerst geht es gegen den VfB und anschließend gegen die DJK II.