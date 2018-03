Regionalsport Schwarzwald VfB Villingens Trainer Antonio Szarmach: "Wir brauchen wohl den Nervenkitzel"

Rückblick auf den 19. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Genau die Hälfte der Mannschaften der Kreisliga A, Staffel 1, waren am vergangenen Wochenende im Einsatz. Alle vier Samstagsspiele konnten stattfinden. Neben dem Spitzenspiel zwischen DJK Villingen II und FC Weilersbach stand vor allem der Abstiegskampf im Mittelpunkt, der bei bis zu vier Abstiegsplätzen bis ins obere Tabellendrittel reicht.

Zuhause hui, auswärts pfui – so lässt sich die bisherige Saison von NK Hajduk VS zusammenfassen. Acht Siegen auf dem heimischen Platz stehen aktuell gerade mal drei Punkte in der Fremde gegenüber. „Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wir wollen in Zukunft auswärts kompakter stehen, vorne läuft es sowieso gut“, sagte Trainer Davor Koprivnjak, der seit der Winterpause im Amt ist. Beim 2:1-Sieg gegen die SG Buchenberg/Neuhausen demonstrierte Hajduk erneut seine Heimstärke. „Wir haben die erste Halbzeit dominiert. Nach dem Seitenwechsel hat der Gegner umgestellt, damit hatten wir unsere Probleme. Das Spiel hätte am Ende auch 2:2 ausgehen können. Buchenberg hatte noch eine große Gelegenheit“, so Komprivnjak. Auch wenn Hajduk drei Spiele weniger absolviert hat, als Tabellenführer DJK Villingen II und bei optimaler Punktausbeute bis auf sechs Punkte heranrücken könnte, ist der Aufstieg laut Davor Koprivnjak am Deutenberg kein Thema mehr.

Nach der 1:4-Niederlage gegen Weilersbach in der Vorwoche musste sich die SG Buchenberg/Neuhausen erneut geschlagen geben. Mit dem Auftreten seiner Mannschaft in Schwenningen zeigte sich SG-Trainer Hannes Feucht dennoch zufrieden: „Meine Mannschaft hat alles gegeben, die Einstellung hat gepasst. Leider haben wir vor beiden Gegentoren individuelle Fehler gemacht.“ Gerade in der zweiten Halbzeit sei seine Elf jedoch feldüberlegen gewesen und konnte auch konditionell noch einmal nachlegen. Die Spielgemeinschaft stellt aktuell mit 53 Gegentreffern dennoch die schlechteste Defensive der Liga. „Das liegt daran, dass wir jede Woche eine andere Mannschaft auf dem Platz haben. Auch auf der Torwartposition müssen wir immer wieder wechseln“, ist sich Feucht sicher

Eine unglückliche Niederlage musste der SVNußbach beim Derby in Triberg einstecken. Durch ein Eigentor in der 51. Minute, sowie einem verunglückten Querpass, den der Triberger Angreifer Marius Scherzinger nach 71 Minuten zum 2:0 nutzte, steht Nußbach weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Entscheidend war, dass wir unsere ersten beiden Torchancen nicht genutzt haben. Dazu kam das unglückliche Eigentor direkt nach der Pause, als wir eigentlich am Drücker waren“, sagte Nußbachs Trainer Richard Dittrich. Mit der Verfassung seiner Mannschaft sei er dennoch zufrieden, was für Dittrich alles andere als selbstverständlich ist: „Wir mussten in der Vorbereitung witterungsbedingt permanent auf andere Plätze ausweichen und sind im Moment quasi heimatlos.“ Das Auftreten seiner Elf gibt ihm deshalb „Hoffnung, dass wir den ein oder anderen Gegner noch vor Probleme stellen können“.

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Weilersbach steht DJK Villingen II aktuell an der Tabellenspitze, hat allerdings bei einem Punkt Vorsprung drei Spiele mehr absolviert als Verfolger Fischbach. „Obwohl wir schon so lange da oben stehen, hegen wir keine Ambitionen auf den Aufstieg“, erklärte DJK-Trainer Adrian Schade. Seine Mannschaft startete gut in das Spitzenspiel und ging nach 35 Minuten verdient durch Sarikaya in Führung. „Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, beide wollten immer nach vorne spielen“, sagte Schade. Am Ende war der Trainer der Gastgeber trotz 2:1-Führung nach einer Stunde mit dem Punkt zufrieden. „In den letzten 20 Minuten war Weilersbach überlegen. Wir können außerdem froh sein, dass ihr Torjäger Tolga Sözer nicht dabei war.“

Obwohl der VfB Villingen nach seinem 5:2-Sieg beim FC Schonach II auf Platz sechs steht und aktuell acht Punkte Vorsprung vor dem möglichen Relegationsplatz 13 hat, geht der Blick weiter nach unten: „Man darf den hinteren Tabellenteil nicht aus den Augen verlieren, wir brauchen weiterhin Siege“, warnte VfB-Trainer Antonio Szarmach vor zu großer Gelassenheit. Seine Mannschaft hatte das Spiel nach dem Seitenwechsel dominiert, vor allem, als sich Schonach in der 54. Minute durch eine rote Karte selbst schwächte. „Mich ärgert, dass wir nach dem 3:1 und mit einem Mann mehr nicht weitergemacht haben“, ärgert sich Szarmach. Für die Schwächephase seiner Mannschaft beim 2:3-Anschlusstreffer der Gastgeber in der 66. Minute gab es für den Trainer nur eine Erklärung: „Anscheinend brauchen wir in Villingen den gewissen Nervenkitzel.“