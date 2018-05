Regionalsport Schwarzwald Versöhnlicher Abschluss der Villinger C-Junioren

A-Jugend gewinnt, B-Jugend unterliegt. Donaueschingen beendet mit drei Punkten die Verbandsliga

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Radolfzell 2:1 (1:1). (mst) Dank einer fußballerisch und kämpferisch überzeugenden Leistung besiegte Villingen den Tabellendritten. „Der Sieg war hochverdient. Wir haben 150 Prozent für den Sieg gegeben“, lobte Trainer Mustafa Gürbüz seine Elf. Bereits nach zwölf Minuten spielten die Nullachter den Gegner mit mehreren Doppelpässen aus. Sacir Alimanovic schloss den Spielzug eiskalt ab. Danach verpasste der FC 08 das zweite Tor mehrfach. Sekunden vor der Halbzeit glichen die Gäste durch einen Freistoß aus, der sich über den Torhüter ins Tor senkte. Nach der Pause knüpften die Villinger wieder an ihre gute Leistung an und gingen durch einen Schuss von Nico Effinger aus 25 Metern erneut in Führung.Tore: 1:0 (12.) Alimanovic, 1:1 (45.), 2:1 (68.) Effinger. ZS: 50. SR: Valeri Baidin (Villingen).

B-Junioren Verbandsliga: PTSV Jahn Freiburg – FC 08 Villingen 2:1 (1:1). Die U17 des FC 08 Villingen verlor trotz großer Dominanz, weil die Gastgeber ihre Chancen eiskalt nutzten. Ein Fehler im Aufbauspiel ermöglichte das 1:0. Kurz vor der Pause glich Jonas Zimmermann zum überfälligen 1:1 aus. In Hälfte zwei stand mehrfach das Aluminium einer Villinger Führung im Weg. Enrico Vitacca, Nils Janz oder Leon Albrecht scheiterten mehrfach aus bester Position. Dies rächte sich in der Schlussminute, als ein Freiburger nach einem Freistoß ungehindert einköpfte. „Wir hatten ein Chancenplus von gefühlt 10:2. Normal müssten wir zur Pause schon mit 3:0 führen. Der Torabschluss war eine Katastrophe“, ärgerte sich Trainer Mustafa Gürbüz über die Niederlage im letzten Saisonspiel. Tore: 1:0 (9.), 1:1 (35.) Zimmermann, 2:1 (80.). ZS: 120. SR: Florian Studinger (Denzlingen).

C-Junioren Oberliga: FC Astoria Walldorf – FC 08 Villingen 1:1 (1:1). Dank einer starken Vorstellung nahmen die bereits als Absteiger feststehenden Villinger in Walldorf einen Punkt mit. Nach schlechtem Start und dem frühen Rückstand waren die Nullachter spielbestimmend und erarbeiteten sich beste Chancen. Nach einer halben Stunde drang Aleksandar Trajkovic mit einem guten Dribbling in den Strafraum und wurde gefoult. Den Elfmeter setzte Luis Seemann an die Latte. Silas Schäfer staubte aber mit seinem achten Saisontor ab. In Hälfte zwei ließen die Nullachter durch Schäfer, Anto Tavic und Deniz Kaya weitere gute Chancen liegen. „Wir waren dem Siegtor näher. Die Jungs haben nach der zuletzt schwachen Leistung ein starkes Spiel gemacht“, lobte Trainer Haris Redzepagic. Tore: 1:0 (8.), 1:1 (31.) Schäfer. ZS: 100. SR: Arthur Njoya (Neckarau).

C-Junioren, Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – SV Laufenburg 1:0 (1:0) Die Donaueschinger mit Trainer Andreas Vöckt, verabschieden sich versöhnlich aus der Verbandsliga. Mit einem 1:0-Heimsieg über das Tabellenschlusslicht beendete die DJK das Abenteuer Verbandsliga auf dem vorletzten Rang und steigen in die Landesliga ab. Vöckt zieht vor seiner Mannschaft dennch den Hut: „Die Jungs haben eine sehr gute Einstellung gezeigt. Mit ein bisschen Glück wäre in einigen Spielen deutlich mehr möglich gewesen. Wir dürfen stolz auf das Erreichte in der Saison sein.“ Gegen Laufenburg gelang im letzten Spiel der SG DJK Donaueschingen ein guter Auftritt, der durch das Tor von Niklas Franki (24.) mit drei Punkten gekrönt wurde.