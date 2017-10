Regionalsport Schwarzwald Verrücktes Torspektakel: FC Furtwangen gewinnt bei DJK Donaueschingen 7:3

200 Zuschauer sehen zehn Tore

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Furtwangen 3:7 (3:3) – Mit einem Eishockey-Ergebnis endete das Schwarzwald-Derby in Allmendshofen. Die Gäste aus Furtwangen entführten durch eine starke zweite Halbzeit alle drei Zähler.

Donaueschingen begann das Spiel sehr aktiv und setzte die Furtwanger bereits an deren Strafraum unter Druck. Den ersten Treffer durften jedoch die Gäste bejubeln, da DJK-Spieler Sebastian Sauter nach einer Ecke ein Eigentor „fabrizierte“. Nur zwei Minuten später die nächste Möglichkeit für Furtwangen, die jedoch DJK-Torhüter Sebastian Neininger vereitelte.

In der 9. Minute schlugen die Donaueschinger erstmals zu. Nach Balleroberung und klugem Pass von Raphael Schorpp vollendete Raphael Künstler überlegt zum 1:1. Die DJK blieb am Drücker, allerdings war Furtwangen durch Konter gefährlich und ließ dabei bis zur 23. Minute drei gute Möglichkeiten zur Führung aus.

In der 29. Minute lag der Ball zum zweiten Mal im Donaueschinger Netz. Einen langen Ball durch den DJK-Strafraum köpfte der völlig freistehende Jan Meier über den unentschlossen reagierenden Sebastian Neininger zum 1:2 ins Tor. In Minute 32 hatte Stephan Ohnmacht nach schönem Zuspiel von Yakub Sevimli die Chance zum Ausgleich, verzog aber aus spitzem Winkel. In der 35. Minuten erzielte Berkay Cakici nach einem Eckball den Ausgleich. Vier Minuten später lagen die Furtwanger wieder in Führung. Neininger wehrte nach einer Ecke so unglücklich ab, dass der völlig frei stehende Jens Fichter den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Den Donaueschingern gelang jedoch noch vor der Pause der erneute Ausgleich. Sevimli wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Schorpp zum 3:3.

Nach der Pause übernahm die DJK sofort das Geschehen und setzte die Furtwanger gewaltig unter Druck. Aber das erste Tor fiel erneut auf der anderen Seite. Mit einem abgefälschten Ball aus 25 Metern erzielte Steffen Holzapfel in der 57. Minute das 3:4. Dies war der Knackpunkt der Partie. Die DJK erholte sich vom erneuten Rückstand nicht mehr und musste in der 68. Minute das 3:5 durch Florian Kaltenbach hinnehmen. Nur drei Minuten später erhöhte Martin Willmann mit einem Foulelfmeter auf 3:6. Es kam noch dicker für die Donaueschinger. Ein Schuss des kurz zuvor eingewechselten Heiko Holzapfel aus 16 Metern rutschte Neininger durch die Hand zum 3:7 ins Netz. Nach einem verrückten Spielverlauf ging Furtwangen als verdienter Sieger vom Platz. Allerdings spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf nicht wider.

Tore: 0:1 Sauter (4./ET) 1:1 (9.) Künstler (9.), 1:2 (29.) Meier, 2:2 (35.) Cakici, 2:3 (40.) Fichter, 3:3 (44.) Schorpp (FE), 3:4 (58.) S. Holzapfel, 3:5 (68.) Kaltenbach, 3:6 (73.) M. Willmann (FE), 3:7 (90.) H. Holzapfel; SR: Tobias Döring (Brigachtal), ZS: 200

DJK Donaueschingen: Neininger, Beha, Sauter, Erndle (ab 71. Köpfler), Albicker, Cakici, Sevimli (ab 57. Schneider), Schorpp, Ganter (ab 71. Hölzenbein), Künstler, Ohnmacht.

FC Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald, Staudt, Schmitz, Fichter, J. Ringwald, M. Willmann, S. Holzapfel (86. Ferrara), Meier, Kaltenbach (H. Holzapfel), Geiger (84. Ambs)