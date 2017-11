Regionalsport Schwarzwald Verletzungen trüben Freude der Panthers

Schwenningen deklassiert Crailsheim II mit 106:57. Christian Behrens womöglich schwer verletzt

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – TSV Crailsheim Merlins II 106:57 (28:14, 25:8, 25:14, 28:21). Die Panthers Schwenningen besiegten am Halloween-Abend die Crailsheim Merlins II vor 250 Zuschauern klar mit 106:57. Den fünften Sieg in Folge müssen die Raubkatzen aber womöglich teuer bezahlen.

Auf Seiten der Gastgeber nahm Sergey Tsvetkov zwar beim Aufwärmen teil, setzte aufgrund einer Knöchelverletzung aber aus. Von Beginn war ein Klassenunterschied deutlich. Die Schwenninger mussten keine Meisterleistung abliefern, um gegen die schwache Reserve des ProA-Teams Crailsheim Merlins zu bestehen. Zum ersten Mal in dieser Saison erreichten die Raubkatzen die 100-Punkte-Marke.

Das Team von Alen Velcic fand zunächst schleppend in die Partie. Beim Stand von 11:10 nahm der Trainer eine Auszeit. Danach kamen die Gastgeber in Fahrt. Angeführt vom starken Rasheed Moore und Christian Behrens zogen die Panthers auf 28:14 davon. Mitte des ersten Viertels zog sich Kapitän Nikola Fekete nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung bei einem Zusammenprall einen Pferdekuss am rechten Oberschenkel zu und musste wieder vom Feld.

Nur 19 Sekunden waren im zweiten Abschnitt vergangen, als die Panthers den zweiten Rückschlag hinnehmen mussten. Christian Behrens „klaute „den Ball und machte sich auf zum Fastbreak. Beim Korbleger wurde der US-Amerikaner gefoult, stürzte unglücklich und hielt sich sofort das rechte Knie. Wenig später wurde Behrens mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht. „Ich hoffe, dass es keine schwere Verletzung ist. Christian hatte schon zwei Kreuzbandverletzungen, allerdings am linken Knie. Wir werden abwarten, was die Ärzte sagen“, so Velcic. Auch Behrens‘ Landsmann Moore war nach dem Spiel in Gedanken bei seinem Kameraden. „Ich habe sofort nach dem Foul für Christian gebetet und hoffe, dass er nicht zu lange ausfällt.“

Nach der Verletzung war den Spielern und Zuschauern der Schock anzumerken. Über fünf Minuten lang unterliefen beiden Mannschaften viele Fehlwürfe und Ballverluste. In dieser Zeit brachten die Panthers lediglich vier Zähler auf die Anzeigentafel.

Alen Velcic hatte nur noch sieben Spieler, mit denen er den Rest der Partie absolvieren musste. So kam Kosta Karamatskos auf 37 Spielminuten (darunter fünf Steals), Rasheed Moore stand 32 Minuten lang auf dem Feld und erzielte 35 Punkte. Zudem lieferte Torben Tönjann mit 17 Punkten sein bisher bestes Spiel für die Schwenninger ab.

Trotz der dünnen Personaldecke hatten die Panthers mit den Gästen keine Probleme. Zur Halbzeit lagen die Raubkatzen bereits mit 31 Punkten vorne. Die zweite Hälfte hatte den Charakter eines Trainingsspiels. Die Panthers zauberten und ließen den Gästen nicht den Hauch einer Chance. Am Ende deklassierte der Tabellenführer die Merlins und gewann mit 49 Punkten Differenz. „Aus Respekt vor dem Gegner“ (Velcic) beendeten die Neckarstädter die Partie mit vier Feldspielern, darunter die angeschlagenen Fekete und Tsvetkov. Velcic: „Wir waren taktisch überlegen und haben ohne große Anstrengung gewonnen.“

Im Einsatz waren: Rasheed Moore (35 Punkte/11 Rebound/2 Assists), Boyko Pangarov (21/6/1), Torben Tönjann (17/4/1), Kosta Karamatskos (7/5/11), Darius Pakamanis (4/0/3), Davor Barovic (10/8/0), Christian Behrens (6/8/0), Jaka Zagorc (6/4/6), Sergey Tsvetkov und Nikola Fekete (beide 0/0/0).