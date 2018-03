Regionalsport Schwarzwald Verfolgerduell im Friedengrund

FC 08 Villingen empfängt FSV Bissingen. Erstes Heimspiel der Nullachter nach der Winterpause

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – FSV Bissingen (Samstag, 15 Uhr) Nach der 0:2-Niederlage in Freiberg empfängt der FC 08 Villingen gleich den nächsten Titelkandidaten: Mit dem FSV Bissingen gastiert im Friedengrund der letztjährige Vizemeister, der in der Tabelle direkt hinter den Nullachtern auf Platz drei steht. Die Bissinger ließen jüngst mit einem 3:0-Sieg in Bahlingen aufhorchen und kassierten vergangenen Samstag gegen Ravensburg erst in der Nachspielzeit das 2:2. Wie sehr der Club in die Regionalliga strebt, zeigte sich in der Winterpause, als mit Tobias Weis kein Geringerer als ein ehemaliger deutscher Nationalspieler verpflichtet wurde. Doch vor dieser Spitzenpartie hat der FC 08 einen Punkt Vorsprung auf den FSV und außerdem zwei Partien weniger ausgetragen als die Württemberger.

Jago Maric erwartet ein hartes Stück Arbeit im Friedengrund: „Gegen Bissingen wird es ganz sicher nicht einfacher als in Freiberg“, sagt der FC 08-Trainer. A propos Freiberg: Unter der Woche wurde bei den vor Nullachtern allem die zweite Halbzeit des 0:2 aufgearbeitet, als die Villinger zu weit weg vom Gegner standen und nach dem Rückstand keine Ideen mehr hatten.

Wie in Freiberg ist der Untergrund auch am Samstag wieder ein Kunstrasen. Dieses Mal wollen die Schwarzwälder jedoch einen Rückstand vermeiden: „Deshalb dürfen wir uns keine Leichtsinnsfehler leisten. Im vorderen Drittel des Feldes können wir hingegen mutig spielen“, so Maric

Personell fällt weiterhin Frederick Bruno aus. Stjepan Geng wurde nach seiner Schwindel bedingten Auswechslung in Freiberg nach zwei Tagen im Ludwigsburger Krankenhaus am Montag entlassen – es gibt auch keine medizinischen Einschränkungen. Geng trainiert nun wieder mit, über einen eventuellen Einsatz wollen Maric und sein Trainerteam aber erst kurzfristig entscheiden. „Kein gesundheitliches Risiko“, lautet die Devise.

Vor Bissingen hat Maric großen Respekt: „Das ist ein eingespieltes, individuell stark besetztes Team.“ Allerdings will der Coach auch das Licht seiner Mannschaft nicht unter den Scheffel stellen: „Wir wollen jetzt Vollgas geben. Das Spiel in Freiberg ist abgehakt.“ Hoffnung setzt der Trainer auch in die einheimischen Fans, von denen er in dieser ersten Heimpartie 2018 ein zahlreiches Kommen und die gewohnt lautstarke Unterstützung erhofft.

Die Bissinger sind auf fremden Plätzen mit 18 Punkten aus neun Spielen das drittbeste Team der Oberliga. Die Mannschaft von Trainer Andreas Lechner musste in der laufenden Saison erst eine Auswärtsniederlage einstecken und kassierte in den neun Partien auf fremdem Terrain nur fünf Gegentore, zuhause dagegen schon 16.

Der Gegner

Der FSV 08 Bissingen wurde 1908 als Fußballclub Viktoria Bissingen gegründet. 1952 stieg der Verein in die 2. Amateurliga auf. Nach vielen Jahren in unteren Spielklasse gelang dem schwäbischen Club 2000 der Aufstieg in die Bezirksliga, von da an ging es stetig nach oben. Zu den größten Erfolgen der jüngeren Vereinshistorie zählt das zweimalige Erreichen des WFV-Pokals (2004, 2016) und die Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg im Jahr 2015. Trainiert wird der Oberligist von Andreas Lechner. (mfa).