Verdienter Punkt für Löffingen

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC Löffingen 2:2 (1:0). In einer ausgeglichenen Partie verfehlte Isele (17.) nach Zuspiel von Gaudig das 0:1. Isele stand vor dem leeren Tor. Auf der anderen Seite verpasste Kuczkowski (22.) die Führung für Überlingen. Besser klappte es zwei Minuten später, als er ein Zuspiel von Temine zur Führung abschloss. Auch danach blieben klare Möglichkeiten Mangelware. Eher zufällig war die größte Chance zum Ausgleich in der 41. Minute, als eine verunglückte Flanke von Isele durch den Überlinger Torwart Negrassus in letzter Sekunde über die Latte gelenkt wurde.

In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen und setzten die Abwehr der Überlinger mehr unter Druck. Belohnt wurden diese Bemühungen durch Schwirtz, der per Kopf einen Freistoß zum Ausgleich abschloss. In Minute 62 scheiterte Schuler freistehend an Negrassus, der eine Glanztat zeigte. Schließlich erzielte Kuczkowski das 2:1. Löffingen antwortete mit wütenden Angriffen. Überlingen kam zu Konterchancen. Eine nutzte Blank (90.), doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Im Gegenzug traf Kopp zum verdienten Ausgleich für die Löffinger.

Tore: 1:0 Kuczkowski (24.) 1:1 Schwirtz (54.) 2:1 Kuczkowski (71.) 2:2 Kopp (90.+2); Schiedsrichter: Baran (Weil am Rhein); Zuschauer: 100.