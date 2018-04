Regionalsport Schwarzwald Verbandsligist FC Bad Dürrheim sagt Punktspiel beim SV Linx ab

Kurstädter haben nur acht gesunde Feldspieler und zwei Torhüter

Fußball-Verbandsliga: (daz) Der FC Bad Dürrheim hat am späten Donnerstagabend das am Samstag beim SV Linx angesetzte Punktspiel abgesagt. Durch zahlreiche verletzte und erkrankte Akteure stehen den Kurstädtern nur acht gesunde Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. "Wir haben Staffelleiter Arno Kiechle informiert, dass wir unter den Bedingungen nicht spielen können. Wir haben um eine Verlegung der Partie gebeten", sagt Bad Dürrheims Vorsitzender Albrecht Schlenker. Ob dem Verlegungswunsch stattgegeben wird, ist unklar. Kiechle brachte zum Ausdruck, dass er "den Fall an das Sportgericht weiterleite".

Mit Hochdruck arbeiteten am Freitag die Verantwortlichen daran, die ärztlichen Atteste der Spieler aufzubringen. Diese sind Voraussetzung, um eine Spielverlegung zu bekommen. Ohne die Atteste wird die Partie gegen die Kurstädter gewertet. Hinzu kommt möglicherweise noch eine finanzielle Strafe. "Mir ist das alles sehr unrecht, weil es kein gutes Bild auf unseren Verein wirft. Unsere A-Junioren spielen zeitgleich und auch die zweite Mannschaft ist am Wochenende im Einsatz. Von beiden gibt es keine Spieler für die Verbandsliga-Elf. Wir stecken in einer dummen Lage", ergänzt Schlenker. Er hatte zunächst den SV Linx um eine Spielverlegung gebeten, aber eine Absage kassiert. Schlenker suchte daraufhin den persönlichen Kontakt zu Kiechle, der sich gegenwärtig zur Kur in Bad Dürrheim aufhält.

Fraglich ist, ob vor dem Hintergrund das am kommenden Dienstag geplante Heimpunktspiel des FC Bad Dürrheim gegen den SV Stadelhofen stattfindet. "Wir hoffen, dass einige kranke Spieler sich bis dahin gesund melden und angeschlagene Akteure fit werden. Wir werden diesbezüglich am Sonntag eine Entscheidung treffen", sagt der sportliche Leiter Mete Morat.