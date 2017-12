Regionalsport Schwarzwald Verbandsligaspielewurden abgesagt

Weder FC Bad Dürrheim noch FC Neustadt am Ball

Fußball-Verbandsliga: (wmf) Weder der FC Bad Dürrheim noch der FC Neustadt waren am Wochenende am Ball. Beide Spiele, die am Samstag hätten stattfinden sollen, wurden abgesagt. Schneefall und Eis machten den Paätz in Bad Dürrheim unbespielbar. Die Partie gegen den Freiburger FC wird höchstwahrscheinlich erst im Frühjahr stattfinden. Kein Anpfiff erfogte auch in Linx, wo der FC Neustadt hätte antreten sollen.