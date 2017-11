Regionalsport Schwarzwald Verbandsliga-Derby in Neukirch

Frauen der Sportfreunde empfangen starken Aufsteiger SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen

Frauenfußball, Verbandsliga: (olg) Sportfreunde Neukirch – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Samstag, 17 Uhr). Erstmals kommt es zwischen beiden Teams zu einem Punktspielderby. Trainer Dirk Huber und die Sportfreunde haben bisher acht Punkte. Bei den gezeigten Leistungen wäre mehr möglich gewesen. "Unser Ziel ist es, kompakt zu stehen und unsere Chancen zu nutzen", sagt Huber. Die schlechte Leistung in Hegau sieht er nicht als Hemmschuh und rechnet mit einer Reaktion. Die Gäste punkteten nach fünf Spielen in Folge ohne Sieg zuletzt wieder dreifach. Bad Dürrheim ist auf einem guten Weg zum sicheren Klassenerhalt. Der Aufsteiger hat im bisherigen Saisonverlauf schon für Furore gesorgt. Sogar der Ausfall von Spielmacherin Marissa Brown-Schlenker wurde über mehrere Spiele hinweg kompensiert. Trainer Klaus Stärk sieht sein Team nicht in der Favoritenrolle. "Es ist ein Derby und Neukirch sicherlich nicht so schlecht ist, wie es der Tabellenstand aussagt."

Landesliga

FC Grüningen – SV Nollingen (Samstag, 16 Uhr). Nach dem 6:1 gegen Deggenhausertal steht dem Tabellenführer das nächste Duell Erster gegen Zweiter bevor. Fünf Punkte Abstand hat das Team von Trainer Mathias Limberger auf die Gäste aus Rheinfelden. "Wir freuen uns, dass es derzeit so gut läuft. Damit haben wir nicht gerechnet", sagt Abteilungsleiter Peter Steinbring. Grüningen ist seit neun Partien ohne Niederlage, Stark war zuletzt Torfrau Sabrina Trenkle. Eileen Bossick traf zuletzt in vier Partien in Folge, Denise Anders fünfmal in drei Spielen. Nollingen ist seit acht Partien ungeschlagen. "Es wird ein anderes Spiel als gegen Deggenhausertal", ergänzt Limberger, der alle Spielerinnen an Bord hat.

FV Marbach – TSV Aach-Linz (Samstag, 14.30 Uhr). Nach drei Siegen in Folge hat FV-Trainer Holger Rohde ein klares Ziel. "Bis zur Winterpause keine Punkte mehr abgeben, damit wir an Grüningen dran bleiben." Aach-Linz ist ein gefährliches Team. "Sie sind unberechenbar und haben mit Hall, Brudi und Wolfsberger ein starkes Offensivtrio. Wir müssen Druck machen und unsere Chancen konsequent nutzen." Er war zuletzt mit der Defensivarbeit zufrieden. "Wir stehen stabiler. Da reicht es auch, ein Spiel mit ein oder zwei Toren zu gewinnen."

SV Litzelstetten – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Samstag, 16 Uhr). Die Gäste werden wieder über lange Bälle auf Torjägerin Kristina Groß ihre Minimalchancen suchen.

SV Titisee – FC Hausen im Wiesental (Sonntag, 15 Uhr). Titisee will mit einem Sieg näher an die Gäste herankommen.

Unterdessen gab es die Viertelfinalauslosung im südbadischen Pokal. Die Spiele: FV Marbach (Landesliga) – FC Freiburg-St. Georgen (Oberliga), Spfr. Neukirch (Verbandsliga) – SV Gottenheim (Verbandsliga), SG Vimbuch/Lichtenau (Verbandsliga) – FC Denzlingen (Verbandsliga), FC Hausen im Wiesental (Landesliga) – Hegauer FV (Oberliga).