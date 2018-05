Regionalsport Schwarzwald Verbandsliga-Derby der Krisenklubs

FC Bad Dürrheim empfängt am Samstag den FC Neustadt

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Zum vierten Mal treffen die beiden Teams aus dem Bezirk Schwarzwald in der Verbandsliga aufeinander. Es dürfte vorerst das letzte Duell in dieser Spielklasse sein, denn Neustadt könnte bereits am Samstag auch rechnerisch abgestiegen sein. Die Frage ist, ob es auch die Gastgeber erwischt, die aktuell auf den ersten der fünf Abstiegsplätze stehen. Ein 2:2, wie in Neustadt, wäre für die Gäste ein Achtungserfolg, für die Kurstädter aber deutlich zu wenig.

Bad Dürrheim würde wohl nur mit einem Sieg die kleinen Chancen auf den Ligaerhalt wahren. "Dazu muss die Mannschaft kämpferisch alles raushauen. Zuletzt war es leider nicht so und auch in den Trainingseinheiten hatte ich nicht das Gefühl, dass wirklich jeder Spieler alles gibt, um Bad Dürrheim in der Liga zu halten. Ich lasse mich am Samstag aber gern eines Besseren belehren", findet Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu deutliche Worte. Auch die Körpersprache müsse sich deutlich verbessern. Vor allem die Führungsspieler, und jene, die bereits für die kommende Saison zugesagt hatten, seien nun gefordert, die Ärmel hochzukrempeln und die Mitspieler mitzureißen.

Für Scheu ist klar: "Wenn wir uns nicht deutlich steigern, werden wir gegen eine sicherlich hochmotivierte Neustädter Elf das Nachsehen haben." Neustadt habe zuletzt trotz der aussichtslosen Situation Kampfgeist gezeigt, den Scheu auch von seinen Spieler sehen will. "Ich kenne die Mentalität der Hochschwarzwälder und ich kenne einige Spieler sehr gut. Sie werden sich am Samstag zerreißen."

Schon am Montag hat sich Abwehrspieler Sheriff Bah aufgrund von Kniebeschwerden für die Partie abgemeldet. Der ebenfalls angeschlagene Jonas Schwer will es im Abschlusstraining probieren. Ihn plagt weiterhin eine Verletzung im Sprunggelenk. Kein Thema ist Konstantin Leichtle. Der Torhüter ist noch verletzt. Für ihn wird wieder Jonas Kapp zwischen den Pfosten stehen und Moritz Karcher auf der Bank sitzen.

Während die Personalsorgen die Kurstädter seit Wochen begleiten, hat sich die Lage in Neustadt in den vergangenen Stunden dramatisch zugespitzt. Möglicherweise wird Trainer Benjamin Gallmann selbst spielen müssen. "Da die zweite Mannschaft zur gleichen Stunde in der Kreisliga gegen den Abstieg kämpft und die A-Junioren auch spielen, werden wir kaum mehr als elf Feldspieler verfügbar haben", befürchtet Gallmann. Die Liste der Ausfälle ist lang. Fabian Papa, Ranil Weerakkody, Tobias Gutscher, Tobias Falkowski, Dominic D'Antino, Christian Feger und Daniel Kapetanovic und wohl auch Florian Heitzmann stehen nicht zur Verfügung. "Wir sprechen hier von Leistungsträgern. Sie zu kompensieren, ist schier unmöglich", ergänzt der Trainer. Dennoch werde seine Elf die Punkte den Dürrheimern nicht schenken. "Wir wollen einen fairen Wettbewerb. Dafür stehen wir in Neustadt", so Gallmann.

Am Mittwoch war für die Hochschwarzwälder einmal mehr ein Punktgewinn möglich. Gegen Endingen fielen die zwei entscheidenden Treffer nach der 87. Minute. "Es war das fünfte Spiel in der jüngsten Vergangenheit, in dem wir Punkte nach der 85. Minute abgegeben haben. Das ist brutal, denn wir kämpfen aufopferungsvoll. Die Jungs danach wieder aufzubauen ist nicht ganz einfach", fügt Gallmann an. Es spreche für die Mannschaft, dass sie sich dennoch der Situation stelle. Deshalb ist sich Gallmann sicher, dass seine Elf trotz der schlechten Ausgangslage alles geben wird.