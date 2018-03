Regionalsport Schwarzwald Verärgerung in Rielasingen über FC 08 Villingen

Verärgerung in Rielasingen über FC 08 Villingen

Geplanter Plavci-Wechsel sorgt für mächtig Diskussionsstoff

Fußball: (jr) Beim 1. FC Rielasingen ist man in diesen Tagen nicht gut zu sprechen auf Nedzad Plavci. Der Torjäger des Oberligisten FC 08 Villingens hatte beim Verbandsligisten aus dem Hegau bereits einen Drei-Jahresvertrag unterschreiben, will nun jedoch in Villingen bleiben. Die Rielasinger werfen nun den Villingern vor, dass sie nicht fair gehandelt und bereits eine Spielberechtigung beim Südbadischen Fußballverband für Plavci beantragt hätten, obwohl dieser einen Vertrag bei einem anderen Klub unterschrieben habe.

„Das ist unmoralisch von Villingen und unfair vom Spieler“, betont Peter Dreide, der 1. Vorsitzende des 1. FC Rielasingen-Arlen, und kündigt an: „Wir werden uns das nicht gefallen lassen, denn solche Machenschaften können wir nicht akzeptieren.“ Oliver Hennemann, der sportliche Leiter der Hegauer, meinte: „Wir wollen uns das Spielrecht holen und dann sehen wir weiter.“ Einen Termin zu einer gütlichen Einigung habe, so Hennemann, die Villinger Seite abgelehnt.