Velcic warnt vor Kellerkind

Schwenninger Basketballer müssen weit reisen. In Limburg spielt Ex-Panther Julius Zurma

Basketball, Regionalliga: EVL Baskets Limburg – Wiha.Panthers Schwenningen (Samstag, 20 Uhr). Gut 350 Kilometer und 40 Spielminuten trennen die Panthers am Samstag von ihrem siebten Sieg in Serie. Das Gastspiel in der Domstadt Limburg ist die weiteste Auswärtsfahrt der Saison.

Die Hürde beim Tabellenvorletzten, der bisher nur ein Spiel gewann, erscheint auf den ersten Blick nicht allzu hoch. Schwenningens Trainer Alen Velcic hat jedoch großen Respekt vor dem Team von Coach Danny Stallbohm. „Die Limburger haben trotz der sieben Niederlagen beachtliche Ergebnisse erreicht und sind immer für eine Überraschung gut. Gegen Saarlouis verloren sie nur mit zwei Zählern und zuletzt in Kaiserslautern erst in der Verlängerung“, warnt der Panthers-Trainer. Zudem sei der Heimvorteil für die Baskets nicht zu unterschätzen. "Wir werden in einer engen und dunklen Halle spielen. Das ist ungewohnt. Wir müssen versuchen, uns so schnell wie möglich an die Bedingungen anzupassen.“ Die Marschrichtung ist für Velcic klar: „Wir dürfen Limburg nicht ins Rollen kommen lassen und müssen die Gegenspieler eng verteidigen. Unser Gegner hat Spieler, die zocken können. Wir haben insgesamt die höhere Qualität, müssen aber aufpassen.“

Am Samstag wird es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten kommen. Aufbauspieler Julius Zurna spielte bis Herbst 2016 erfolgreich bei den Raubkatzen. Nun trägt er das Trikot der Domstädter und legt ordentliche Zahlen auf. Mit 21,2 Punkten pro Partie ist Zurna sechstbester Korbjäger der Regionalliga. Einen Platz davor rangiert mit Brandon Shingles eine weitere offensive Waffe der Gastgeber. Velcic: „Julius Zurna ist ein sehr guter Basketballspieler. Wir haben jedoch starke Verteidiger.“ Einer davon könnte Sergey Tsvetkov sein. Der Flügelspieler ist nach der vor zwei Wochen in Saarlouis erlittenen Knöchelverletzung wieder in Vollbesitz seiner Kräfte und trainierte in dieser Woche schmerzfrei.

Für den US-Amerikaner Christian Behrens, dessen Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses gelaufen ist, gibt es noch keinen Ersatz. „Die Suche gestaltet sich etwas zäh, da wir ein bestimmtes Anforderungsprofil haben. Der neue Spieler sollte zum einen charakterlich in unsere Mannschaft passen und zum anderen auch sportlich einen Mehrwert bieten. Ich habe bereits einen heißen Kandidaten, die Unterschrift kann aber noch etwas dauern“, beschreibt Velcic die Verhandlungen. Ein Neuzugang soll spätestens übernächste Woche in der Doppelstadt vorgestellt werden. Behrens wird voraussichtlich am Montag in Stuttgart operiert.

Die personelle Lücke, die der US-Amerikaner aufreißt, soll vor allem Torben Tönjann schließen. Der niederländische Neuzugang kam in den letzten Wochen immer besser in Fahrt. Velcic: „Torben hat zuletzt gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann. Er kommt langsam aus sich heraus.“