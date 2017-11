Velcic erwartet keine Wunderdinge

Panthers empfangen am Sonntag KaiserslauternNeuzugang Aron Walker läuft erstmals auf

Basketball-Regionalliga: Wiha.Panthers VS – 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 17.30 Uhr). Mit dem Schweden Aron Walker verpflichteten die Wiha.Panthers am Montag einen Ersatz für den langzeitverletzten Christian Behrens. Er wird bereits am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern unter den Körben aufräumen.

Panthers-Trainer Alen Velcic zeigte sich sehr erfreut über seine Verpflichtung. „Wir wollten Aron schon im Sommer verpflichten. Dann ist er aber nach Limburg, wo er zuletzt nicht zufrieden war. Er ist sehr erfahren und passt sportlich wie menschlich gut ins Profil der Mannschaft. Mit seiner Größe und den langen Armen kann Aron ein Gewinn für uns sein.“ Auch die Arbeitsmoral des 2,06 Meter großen Schweden, der das Basketballspielen in den USA lernte und dort in der Collegeliga NCAA auflief, stieß sofort auf Begeisterung. „Aron arbeitet sehr professionell und geht täglich zweimal ins Fitnessstudio. Er ist das erste Mal in einem Team, in dem er nicht der Star ist. Das tut ihm sehr gut“, erklärt Velcic.

Auch Walker selbst ist von seinem neuen Arbeitgeber angetan. „Meine ersten Eindrücke von Schwenningen sind sehr positiv. Die Panthers sind ein sehr professionell geführtes Team. Ich war schon lange mit Coach Alen in Kontakt. Als die Chance bestand, zu ihm zu wechseln, war ich sehr glücklich.“ Auch mit seiner Rolle in der Mannschaft ist der 29-Jährige Center zufrieden. „Ich bin ein energischer Typ. Ich mache alles Mögliche, um dem Team zu helfen, sei es zu punkten, verteidigen oder die Rebounds zu sammeln.“

Trotz der Freude über den Neuzugang will Trainer Velcic noch keine Wunderdinge von Walker verlangen. „Er wird sicher zwei, drei Wochen brauchen, um uns entscheidend weiterhelfen zu können. Ich sehe aber keinen Grund, warum die Integration ins neue System nicht gelingen sollte.“

Walker ist bereits am Sonntag gegen Kaiserslautern spielberechtigt, nachdem es mit seinem vorherigen Verein Baskets Limburg eine Hängepartie wegen der Freigabe für die Panthers gab. Somit werden die Doppelstädter erstmals seit drei Spielen wieder mit einer kompletten Rotation aus zehn Spielern an den Start gehen. Kapitän Nikola Fekete soll nach einem hartnäckigen Bluterguss im rechten Oberschenkel wieder in der Deutenberghalle auflaufen. Auch Spielmacher und Abwehrmaschine Kosta Karamatskos hat seine Achillessehnen-Entzündung überstanden. Sergey Tsvetkov, der unter der Woche aufgrund einer Trainer-Ausbildung fehlte, wird am Sonntag wieder in der Neckarstadt sein.

US-Amerikaner Christian Behrens, der mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison ausfällt, wurde am Montag in Stuttgart erfolgreich operiert und beginnt in Bälde die Reha-Maßnahmen in Villingen-Schwenningen. Zusätzlich wird er beim Fitnessstudio Clever Fit eine Trainee-Stelle im Marketing antreten.

Der kommende Gegner Kaiserslautern steht derzeit mit Platz vier in der Tabelle überraschend vor einigen stärker eingeschätzten Teams. Die Statistiken sprechen für eine gefährliche Offensive mit guten Dreierschützen und fleißigen Reboundern. Zudem verteilen sich die Punkte häufig auf viele Schultern. Ihr Topscorer Gergely Hosszu legt im Schnitt 15 Punkte pro Partie auf. Die „roten Teufel“ von Trainer Theo Tarver haben ihre sechs Saisonsiege allerdings nur gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte eingefahren. Dennoch nimmt Alen Velcic die Begegnung mit den Pfälzern nicht auf die leichte Schulter. „Das Spiel am Sonntag ist nicht weniger wichtig als das darauffolgende Topspiel gegen Koblenz. Wir werden uns wie immer gut darauf vorbereiten.“