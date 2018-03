Regionalsport Schwarzwald Udo Glander: "Wir haben etwas gutzumachen"

Trainer der Sportfreunde Neukirch tippt die Spiele in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) VfB Villingen – SV Rietheim. „In der Partie ist der VfB für mich der klare Favorit. Die Mannschaft zeigte sich zuletzt gefestigt und sollte mit 3:1 Toren die Oberhand behalten.“

Sportfreunde Neukirch – FC Triberg. „Nach dem Erfolg gegen Schonach II wünsche ich mir natürlich, dass wir mit einer ähnlich engagierten Leistung auftreten und wieder punkten. Ich habe meine Spieler an das Spiel in Triberg erinnert. Wir haben noch etwas gutzumachen. Wir wissen alle, wie wichtig diese Partie für die kommenden Wochen wird.“

FC Kappel – FC Weilersbach. „Weilersbach ist favorisiert, obwohl Kappel nicht chancenlos ist. Die Gäste aus Weilersbach haben weiterhin Platz zwei im Blick, für die Gastgeber ging es zuletzt etwas abwärts. Mein Tipp: Das Spiel endet 1:1.“

FC Peterzell – NK Hajduk VS. „Peterzell scheint sich gefangen zu haben. Der jüngste Erfolg gegen Schönwald wird zusätzlich Schwung geben. Hajduk ist spielerisch stark. Wenn die Elf einmal in Fahrt kommt, ist sie nur schwer zu stoppen. Ich tippe auf einen 3:1-Sieg für die Gäste.

FC Tannheim – FC Fischbach. „Möglicherweise wird Tannheim für diese Partie auf den Hartplatz gehen, doch auch da scheinen die Fischbacher in ihrem Lauf aktuell nicht aufzuhalten. Fischbach steht stabil in der Defensive und nicht zufällig auf Platz eins der Liga. Es wird ein umkämpftes Spiel, in dem sich die Fischbacher mit 2:1 Toren durchsetzen.“

Oster-Montag

SV Rietheim – Sportfreunde Neukirch. „Wir haben keine gute Erinnerung an unser Spiel in Rietheim in der vergangenen Saison. Damals haben wir einen möglichen Sieg noch aus der Hand gegeben. Sollte uns am Samstag das erhoffte Erfolgserlebnis gelingen, würden wir mit Schwung nach Rietheim reisen. Wir wollen unsere tabellarische Situation schnell verbessern. Wir sind in Rietheim nicht chancenlos.“

FC Weilersbach – SV Nußbach. „Auf dem Papier eine klare Sache für die Gastgeber. Weilersbach hat spielerische Vorteile. Nußbach wird mit viel Willenskraft auftreten und ich traue den Gästen durchaus eine kleine Überraschung zu. Ich tippe 2:2.“

FC Schönwald – FC Tannheim. „Schönwald ist unter Zugzwang. Die Partie ist ein Duell von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Da sind viele Spielausgänge denkbar. In Schönwald hat es jeder Gast schwer. Mein Tipp: 1:1.“