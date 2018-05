Regionalsport Schwarzwald Udo Glander: Der Punkt kann noch wertvoll sein

Rückblick auf den 28. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Hinter Meister FC Fischbach ist der Kampf um Platz zwei und damit das Ticket für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga, weiterhin spannend. Zwar hat die DJK Villingen II bei fünf Punkten Vorsprung auf den Rangdritten FC Weilersbach und nur noch zwei Spielen diesen Platz nahezu sicher, doch die Villinger müssten auf diese zwei Aufstiegsspiele verzichten, sollte die erste Mannschaft aus der Landesliga absteigen.

Somit ist gut möglich, dass der FC Weilersbach als Dritter die Aufstiegsrelegation bestreitet. „Es sieht wohl danach aus, dass wir nachrücken würden. Wir haben den dritten Platz bei sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger nahezu sicher und damit unser Saisonziel schon erreicht“, sagt Trainer Nunzio Pastore. Er war mit dem jüngsten 1:1 gegen den VfB Villingen zufrieden. „Wir waren personell stark dezimiert und dennoch die gefährlichere Mannschaft. Die starke VfB-Offensive hatten wir sehr gut im Griff. Wir waren ständig gefährlich, haben aber leider dreimal Aluminium getroffen“, ergänzt Pastore.

Mit einem Sieg in Weilersbach hätte der VfB Villingen noch eine Chance auf Rang drei und somit die mögliche Aufstiegsrunde gehabt. Nun scheint der Zug abgefahren. „Es wäre für den ganzen Verein schön gewesen, diese zusätzlichen Partien bestreiten zu dürfen. Klar ist aber auch, dass wir eine bessere Ausgangslage in der Vorrunde vergeigt haben“, sagt VfB-Trainer Toni Szarmach. Er sah in Weilersbach „ein gutes Spiel und eine gerechte Punkteteilung“.

Ohne Tore aber mit einem Punkt kehrten die Sportfreunde Neukirch vom Gastspiel bei der SG Buchenberg/Neuhausen zurück. „Wir haben in den ersten 45 Minuten ordentlich gespielt. Später hat uns unser Torhüter Fabio Gulizia mit einigen famosen Paraden den Punkt gerettet. Unter anderem hielt er sogar einen Elfmeter. Der Punkt kann noch wertvoll werden“, bilanziert Trainer Udo Glander, wohlwissend, dass im kommenden Heimspiel gegen Weilersbach drei Punkte kommen sollten, um im letzten Spiel bei NK Hajduk den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Daniel Jäckle, Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen, sprach nach dem Remis gegen Neukirch von zwei verlorenen Punkten. „Wir waren vor allem in den zweiten 45 Minuten klar überlegen, bekommen aber den Ball nicht über die Linie. Ohne Tore ist der Klassenerhalt nicht zu schaffen.“ Jäckle, der bis zum Saisonende als Interimstrainer fungiert, glaubt weiterhin fest an den Klassenerhalt. „Unsere Mannschaft hat viel Potenzial. Wir haben immer über 20 Spieler im Training. Wir werden nun gut vorbereitet nach Peterzell fahren. Da müssen drei Punkte her, denn sonst ist es fast vorbei. Wir werden elf hoch motivierte Spieler auf den Platz schicken“, kündigt Jäckle an.

Chancenlos war der FC Schönwald bei der 0:3-Niederlage in Fischbach. „Wir waren nicht so aggressiv wie in den Partien zuvor. Fischbach hat seine ganze Klasse ausgespielt. Unsere Offensivspieler haben keinen Stich gemacht. Zudem sind wir mit dem Druck nicht klar gekommen. Die Niederlage muss ganz schnell abgehakt werden, denn wir haben weiterhin alles selbst in der Hand“, sagt Interimstrainer Christian Furtwängler. Seine Spieler haben nun bis zum kommenden Dienstag Pause, denn erst dann wird die Partie bei der DJK Villingen II ausgetragen. Schönwald akzeptierte den Verlegungswunsch der DJK. „Wir wollen sportlich fair die Klasse halten. Deshalb haben wir zugesagt“, so Furtwängler.

Bis in die vierte Minute der Nachspielzeit hielt der bereits abgestiegene SV Nußbach auf eigenem Platz eine 3:2-Führung gegen Peterzell, bevor die Gäste doch noch einen Punkt entführten. „Wir haben erneut zwei Punkte verschenkt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Diese individuellen Fehler kosten uns die Punkte und sorgten letztendlich auch dafür, dass wir in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga B spielen müssen“, resümiert Trainer Richard Dittrich. Dass seine Spieler trotz des Abstiegs in den letzten Partien nochmals alles geben, steht für Dittrich außer Frage: „Wir sind weiterhin ehrgeizig. Außerdem wollen wir den Wettbewerb nicht verzerren und sportlich fair zu Ende bringen.“