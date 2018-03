Regionalsport Schwarzwald Turngau verzichtet auf höhere Beiträge

135. Gauturntag in Hüfingen ausgetragen. PSV Villingen neu dabei, Unterkirnach raus

Turngau: Der Badische Schwarzwald Turngau (BSTG) ist gut aufgestellt, um die Anforderungen einer sich ständig verändernden Gesellschaft zu meistern. Der Turngau wird diesbezüglich die Vereine unterstützen. Das wurde beim 135. Gauturntag in Hüfingen deutlich. Die Dachorganisation weiß um die gesunden Strukturen der Vereine, die mit vielen Angebote vom Breitensport über den Leistungssport bis hin zur Gesundheitsprävention aktiv sind.

„2017 war ein Turnfestjahr für uns“, schrieb die Gauvorsitzende Inge Wolber-Berthold (Schiltach) in ihrem Jahresbericht und drückte die gute Atmosphäre im Turngau rückblickend aus. Das Deutsche Turnfest in Berlin, das Landeskinderturnfest in Konstanz und der Landesturntag waren die großen Höhepunkte. Nun freuen sich die Turner auf 2018 mit seinen Höhepunkten. So das Landesturnfest in Weinheim ("Weinheim steht Kopf“), den Landeswandertag in Rothaus (30. September), das Gaukinderturnfest in Löffingen (24. Juni) und die Jugendvollversammlung in St. Georgen (20. Oktober).

Die Gauvorsitzende begrüßte mit dem Polizeisportverein Villingen und dem RSV Mauenheim zwei neue Vereine im Turngau. Hier sind nunmehr 58 Vereine organisiert. Ausgetreten ist der FC Unterkirnach. Sie forderte alle Vereine auf, bei der Gymwelt-Vereinskampagne mitzumachen, bringe diese doch Vorteile für alle Beteiligten. Kassenwart Dieter Schneider, der von guten Zahlen berichtete, regte eine „bessere Außendarstellung“ des Turngaues an.

Obwohl der Deutsche Turnerbund, der Badische Turnerbund sowie der badische Sportbund seine Beiträge erhöhten, verzichte der BSTG darauf. Die Vereinsdelegierten vernahmen es mit Freude. Regionalreferent Rainer Klipfel (Gengenbach) informierte über die Auswertungen einer Vereinsumfrage und bot Unterstützungen für die Vereine bei Problemstellungen an. Die stellvertretende BTB–Vorsitzende Ursula Hildbrand (Steinach) erläuterte die neue Struktur der Passrichtlinien, für die ab 2019 eine ID-Nummer notwendig wird. Sie ist mit Kosten verbunden.

Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier würdigte den Turngau und den TuS Hüfingen als größten Verein in der Stadt. Er berichtete von eigenen Erfahrungen bei Turnfesten. Jan–Carsten Reich, Vorsitzender des TuS, stellte die Abteilungen des TuS vor.

Wahlen beim Gauturntag

Stellvertretender Vorsitzender: Walter Köpfler (Löffingen).Vorstandsmitglied Turnen: Reinhold Klausmann (Rötenbach).Vorstandsmitglied Ausbildung: Iris Bilharz (Haslach).Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit: Silke Endres (Hornberg).Kassenprüfer: Joachim Seidel (Hüfingen), Hans-Peter Heizmann (Haslach).