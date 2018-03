Regionalsport Schwarzwald Turngau: Mengesdorf "richtig sauer"

Turnerbund-Präsident findet kritische Worte

Turngau: (ma) „Ich bin richtig sauer über die Vorgehensweise des Schwäbischen Turnerbundes“, sagte Gerhard Mengesdorf beim Gauturntag des Badischen Schwarzwald-Turngaus in Hüfingen. Der Präsident des Badischen Turnerbundes führte an, dass der Schwäbische Turnerbund (STB) alle Vereine des Badischen Turnerbundes (BTB) meist per Email anschreibe und Werbung für seine eigenen Veranstaltungen und Turn-Events mache. „Eine solche Vorgehensweise habe ich im Sport in Baden-Württemberg bisher nicht gekannt“, kritisierte Mengesdorf und fügte an: „Damit wurde versucht, badische Vereine, unter anderem vom Landeskinderturnfest, abzuwerben. Ich habe den Schwäbischen Turnerbund ein einem Schreiben gebeten, diese unsportliche Praxis zu unterlassen. Doch die Verantwortlichen des STB haben dies abgelehnt.“

Mengesdorf forderte alle Vereine des Badischen Turnerbundes dazu auf, den Schwäbischen Turnerbund anzuweisen, nicht mehr Infos des STB über seine Veranstaltungen zu versenden. „Wenn der STB eine Veranstaltung anbietet, die der BTB nicht im Programm hat, dann ist das in Ordnung. Doch die aktuelle Praxis finde ich eine Unverschämtheit“, übet der Präsident scharfe Kritik.

Mengesdorf hatte bei seinem Präsidentengrußwort auf die Turnfeste hingewiesen und die Schulbetreuung der badischen Vereine bei den Turnfesten gelobt. „Dies wird in Zukunft verstärkt auf uns zukommen“, sagte der St. Georgener. Er erinnerte auch an die Initiative „Offenes Kinderturnen des DTB“ und bat um gute Teilnahme am Landesturnfest, das vom 30. Mai bis 3. Juni in Weinheim stattfindet.