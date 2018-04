Regionalsport Schwarzwald Turbulentes Remis in Grafenhausen

Turbulentes Remis in Grafenhausen

Kreisliga A 2: Stefan Nezel erzielt Dreierpack

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Grafenhausen – TuS Oberbaldingen 3:3 (1:0). (mst) In einer abwechslungsreichen Begegnung brachte Blerim Kushutani die Gastgeber in Führung. Nach der Pause wurde es wild, als zuerst Almani Camara ausglich, Sekunden später aber Alexander Schäuble wieder für Grafenhausen traf. Dann drehte Oberbaldingen das Spiel, ehe Marvin Gatti in der Schlussphase mit dem 3:3 das verdiente Unentschieden perfekt machte. Für die Oberbaldinger war es zugleich der erste Punkt nach der Winterpause. Tore: 1:0 (35.) Kushutani, 1:1 (50.) Camara, 2:1 (51.) Schäuble, 2:2 (66.) Saja Jallow, 2:3 (72.) Manuel Messner, 3:3 (83.) Gatti. Schiedsrichter: Michael Fischer (Friedenweiler).

FC Bad Dürrheim II – FC Neustadt II 3:0 (2:0). Im Duell der Verbandsliga-Reserveteams siegten die Bad Dürrheimer durch einen Dreierpack von Stefan Nezel verdient. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte war Nezel zweimal eiskalt vor dem Neuststädter Tor und legte in Minute 70 zum 3:0 nach. Neustadt sah danach dreifach rot und hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Tore: 1:0 (25.) Nezel, 2:0 (40.) Nezel, 3:0 (65.) Nezel. Zuschauer: 20. Schiedsrichter: Markus Erath (Villingen). Bes. Vork. Gelb-Rot (FC Neustadt/ 70. und 82.) und Rot (85./FC Neustadt).