Regionalsport Schwarzwald TuS Hüfingen ohne Philip Dannegger

Am Wochenende Saisonstart im Tischtennis. Herren-Landesliga spielt mit elf Mannschaften

Tischtennis-Landesliga Staffel 2, Herren: (mo) Die Liga wird in der kommenden Saison aufgestockt und spielt mit elf Mannschaften. Mit sechs Teams hat der Bezirk Schwarzwald zahlenmäßig den größeren Anteil. Neu hinzu kommen Verbandsliga-Absteiger TTC Singen II sowie als Aufsteiger die TTG Furtwangen/Schönenbach II aus dem Bezirk Schwarzwald und die SpVgg F.A.L. Frickingen aus dem Bezirk Bodensee. Die Liga verlassen haben Verbandsliga-Aufsteiger TTC Mühlhausen und TTC Blumberg, der zurück in die Bezirksliga Schwarzwald musste.

Topfavorit wird sicherlich TTF Stühlingen sein. Das Team verpasste in der vergangenen Saison als Tabellenzweiter in der Relegation nur knapp den Aufstieg in die Verbandsliga. Die Mannschaft ist im 1. Paarkreuz mit Gerd Schönle und Frank Schädler überdurchschnittlich gut besetzt und geht bis auf kleinere Umstellungen unverändert an den Start.

Abzuwarten bleibt, ob sich Absteiger TTC Singen II in der Spitzengruppe etablieren kann. Stefan Goldberg und Nachwuchsspieler Kai Moosmann sollen im 1. Paarkreuz die Voraussetzungen für eine starke Saison legen.

Schon in der vergangenen Saison spielte der TTC GW Konstanz auf Rang drei eine gute Rolle. Jetzt hat man sich mit Daniel Frischhholz vom TTC Höchst/Nidder verstärkt, der bereits Erfahrungen in der Hessenliga gesammelt hat. Auch an den Postionen zwei und drei ist die Mannschaft mit Felix Kleber und Oliver Brandl überdurchschnittlich besetzt. Der Titel wird wohl nur über diese Mannschaft führen, vorausgesetzt, man kann regelmäßig in Bestbesetzung.

Der TV St. Georgen spielte zuletzt eine starke Saison und behauptete sich im vorderen Mittelfeld der Tabelle. Die Mannschaft weist eine gute Mischung an routinierten und jüngeren Spielern auf. Dabei erhofft man sich eine weitere Steigerung der beiden Nachwuchsspieler Marc Hackenjos und Luca Barth.

Schwer einzuschätzen ist der TTC Singen III. Die Hohentwieler haben mit Andreas Beck einen starken Spitzenspieler, der aufgrund seiner Leistungsstärke nicht in der 2. Mannschaft eingesetzt werden darf. Die Nachwuchsspieler Johannes Huth und Pascal Raut werden versuchen, sich in der Landesliga zu etablieren.

Ob der TuS Hüfingen sich wieder in vorderen Rängen wiederfindet, bleibt abzuwarten. Man ist zusammen mit Mimmenhausen und durchschnittlich 60 Jahren die älteste Mannschaft der Liga. Das Team um Mannschaftskapitän Christian Gutzeit wird sich vor allem schwer tun, den Abgang seines bisherigen besten Punktesammlers, Philip Dannegger, zu verkraften. Er wechselte zum TTC Singen.

Spannend dürfte der Kampf um den Klassenerhalt werden. Aufgrund der Aufstockung der Liga wird es am Ende auf den Plätzen 9 bis 11 drei feste Absteiger geben. Der Achte wird in die Relegation gegen die Vizemeister der Bezirksligen Bodensee und Schwarzwald müssen.

Nur knapp rettete sich DJK Villingen in der vorigen Saison vor dem Abstieg. Nun hat man mit Eduard Ruf, der in die Schweiz wechselte, einen seiner stärksten Spieler verloren. Er wird von Timo Schwörer aus der 2. Mannschaft ersetzt. Villingen wird viel Mühe haben, um abermals die Klasse zu erhalten. Dabei baut man vor allem auf Spitzenspier Carsten Basler.

Der TTSV Mönchweiler mit Pascal Koch und Fabian Schifferdecker im ersten Paarkreuz und mit unveränderter Mannschaft wird auch in der neuen Saison vor allem darauf achten müssen, die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu sammeln.

Wie erwartet stand der TSV Mimmenhausen als Aufsteiger zuletzt vor einer unlösbaren Aufgabe. Ohne Punktgewinn zierte man das Ende der Tabelle und schaffte nur durch den Rückzug anderer Mannschaften den Klassenerhalt. Ungeachtet von Neuzugang Andreas Lerner vom TTC Singen wäre es eine Überraschung, wenn Mimmenhausen ohne Relegation den Klassenerhalt schaffen würde.

Als Meister der Bezirksliga Schwarzwald schaffte TTG Furtwangen/Schönenbach II den Aufstieg. Sollte das Team sein Spitzenduo mit Neuzugang Steven Kaltenbrunner vom TTC Blumberg und Gunter Hinz regelmäßig einsetzen, dürfte der Klassenerhalt nur Formsache sein. Sollte dies aber nicht die Regel sein, wird es für die Bregtäler nicht einfach, in der Liga zu bleiben.

Nach dem Verzicht mehrerer Aufstiegsaspiranten rückte die SpVgg F.A.L. Frickingen nach einigen Jahren der Abwesenheit wieder in die Landesliga auf. Einen Leistungsaufschwung erhofft man sich durch das junge Spitzenpaarkreuz mit Florian Vollstädt und Raphael Heyn, die von Routinier Markus Vollstädt in die höhere Liga geführt werden.

