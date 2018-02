Donaueschingen TuS Hüfingen: Meisterschaft perfekt

Landesliga-Volleyballerinnen sichern sich mit Auswärtssieg vorzeitig den Titel

Volleyball, Landesliga Frauen: SG Singen-Gottmadingen – TuS Hüfingen 0:3 (17:25 18:25 22:25). Mit ihrem 13. Sieg im 13. Saisonspiel sicherten sich die Volleyballdamen des TuS Hüfingen drei Spieltage vor Rundenende den Meistertitel und somit den direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga.

Dabei stand die Partie zunächst auf der Kippe, denn krankheitsbedingt hätten die Hüfinger Damen die Partie um ein Haar absagen müssen. Doch das wollte die Mannschaft nicht und nahm eine Spielerin aus der zweiten Mannschaft mit zur Auswärtspartie. Hüfingen gewann die erste beiden Sätze klar, doch machte sich die Personalknappheit bemerkbar. Mit 14:20 lag das Team von Trainer Jörg Wache im dritten Durchgang zurück, um den Satz doch noch zu gewinnen. „Wir haben unser Saisonziel, den direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga, in die Tat umgesetzt, und das schon drei Tage vor Rundenende“, freute sich Mannschaftsführerin Manuela Wiehle. Nun will Hüfingen in den drei verbleibenden Partien die weiße Weste beibehalten und am 11. März beim Saisonfinale mit einem Doppelspieltag vor heimischer Kulisse den Aufstieg gebührend feiern.