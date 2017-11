TuS Bräunlingen verdrängt TV Donaueschingen

Finale der Gauliga LK 4+ in Donaueschingen. TV Haslach dominiert Wettkämpfe klar

Turnen: (ma) Der TV Haslach hat die mit Abstand beste Turnmannschaft der Gauliga LK 4+ (Jahrgang 2004 und jünger). Jana Schellinger, Zoe Kinast, Leila Tillack, Kim Vollmer, Emilia Dold, Lucy Kern gewannen alle Wettkämpfe und gerieten auch beim Finale nie in Gefahr, einen Vergleich zu verlieren. Auch das Gauligafinale in Donaueschingen dominierten die Turnerinnen aus dem Kinzigtal (151,80 Punkte) und sicherten sich mit dem Traumergebnis von 42:0 Punkten den Gauligatitel des Badischen Schwarzwald Turngaues.

Im Duell um den zweiten Platz besiegte der TuS Bräunlingen mit Lina Herrmann, Lea Haas, Mia Baasner, Leni Andre, Hannah Bösch, Vanessa Würth (21:7 Punkte) den bisherigen Tabellenzweiten TV Donaueschingen (23:5 Punkte) mit Celine Jauch, Ida Franke, Luana Aguiar, Belana Fritschi, Alissia Jauch mit 149,70:144,45 Zählern und schob sich bei Punktgleichheit (33:9), aufgrund der klar besseren Gerätewertung noch auf den zweiten Abschlussrang vor.

Herausragende Vierkampf-Turnerinnen waren Jana Schellinger (Haslach) mit 51,90 Punkten, vor Lina Herrmann (Bräunlingen) mit 50,70 und Leila Tillack (Haslach), die 49,45 Punkte turnte. Vom TV Donaueschingen turnte Belana Fritschi mit 49,15 die beste Vierkampfwertung und mit 48,20 Zählern ragte Tanja Schwer beim TV Schonach heraus. Die weiteren Vierkampfbesten: WG Hornberg/Lauterbach Nadine Kunz (48,95), TV Steinach Nele Dold (43,60), TV Schiltach Lina Duffner (41,30); TB Löffingen Tiziana Giamblanco (42,00).

Mit 14,00 Punkten am Boden turnte Jana die beste Einzelnote. Auch am Sprung und Stufenbarren erhielt sie mit 12,70 bzw. 12,90 die höchste Einzelwertung. Am Balken ragte Belana Fritschi heraus.

Die Ergebnisse des Gauligafinales: 1. TV Haslach 151,80; 2. TuS Bräunlingen 149,70; 3. TV Donaueschingen 144,45: 4. TV Schonach 142,90; 5. WG Hornberg/Lauterbach 139,50; 6. TV Steinach 133,80; 7. TB Löffingen 127,65; 8. TV Schiltach 120,95.