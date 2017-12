Regionalsport Schwarzwald TuS Blumberg und FV/DJK St. Georgen kommen wieder nicht voran

Rückblick auf den bisherigen Saisonverlauf in den Kreisliga B-Staffeln 1 bis 3 im Schwarzwald

Fußball-Kreisliga B: (daz) In allen drei Staffeln verspricht die zweite Saisonhälfte noch viel Spannung im Kampf um den Aufstieg Keine Mannschaft hat sich deutlich abgesetzt. Von den 33 Vereinen wartet allein der FC Grüningen noch auf den ersten Punkt.

Staffel 1: Als Favorit war Kreisliga A-Absteiger FC Unterkirnach in die Saison gestartet. Der Verein nahm die Rolle auch an, doch bisher stehen aus neun Spielen erst vier Siege auf der Habenseite. Weitaus besser lief es für den anderen Absteiger FC Gütenbach (23 Punkte), der auf Rang eins überwintert vor dem SV Niedereschach (22), der eine Partie weniger absolviert hat. Niedereschach glänzt bisher mit einer starken Defensive. In neun Partien gab es nur sechs Gegentreffer. Ebenfalls Chancen rechnet sich der NK Zagreb Villingen (22) aus, doch diese Elf hat schon zwei Spiele mehr als die Niedereschacher absolviert. Zagreb und Niedereschach haben auf eigenem Platz noch eine blütenweiße Weste. Mit 20 Zählern ist auch FK Bratstvo Villingen noch in Schlagdistanz. Auch FKB hat ein Spiel weniger als Spitzenreiter Gütenbach ausgetragen. Aus diesem Quartett könnten die ersten Plätze vergeben werden.

Der FC Weiler (17) führt das Feld der Verfolger an. Die Elf könnte jedoch noch von Unterkirnach 15 durch das Nachholspiel verdrängt werden. Beide Mannschaften sind bisher noch ohne rote oder gelbrote Karte geblieben. Alle anderen Teams befinden sich noch im einstelligen Punktebereich. Absteiger FC Königsfeld II (9), Sportfreunde Schönenbach (7) und FC Mönchweiler (7) hatten sich mehr erhofft. Das Tabellenende zieren zwei Teams aus St. Georgen. Wieder scheint der FV/DJK (6) keinen Schritt voranzukommen. Der A.S.C. (4) möchte nicht den letzten Platz der vergangenen Saison wiederholen.

Staffel 2: Schon in den vergangenen zwei Jahren ging es beim SV Aasen (24) in kleinen Schritten nach oben. Nun überwintert der ehemalige Landesligist mit fünf Punkten Vorsprung bei einem mehr ausgetragenen Spiel auf Platz eins. Vier Teams lassen Aasen ihren heißen Atem spüren. Die SG Kirchen-Hausen (19), SG Aulfingen/Leipferdingen (19), SG Unadingen/Dittishausen (18) und FC Wolterdingen (18) haben alle noch ein Spiele weniger als der Spitzenreiter, wobei Aasen aktuell die einzige Elf ist, die auswärts noch kein Spiel verloren hat. Die Kirchen-Hausener, die im Sommer in den Aufstiegsspielen scheiterten, haben mit lediglich neun Gegentreffern die beste Abwehr, Aasen mit 30 Toren den besten Angriff.

Abzuwarten bleibt, ob der SV Ewattingen (16) noch ganz oben angreifen kann. Noch schwieriger wird es für die SG Döggingen/Hausen vor Wald (12). Das Gleiche gilt für Absteiger SV Mundelfingen (12). Beide Mannschaften gewannen erst drei Spiele. Vor allem von Mundelfingen wurde mehr erwartet.

Wie die St. Georgener in der Staffel 1 tritt auch der TuS Blumberg (11) weiterhin auf der Stelle. Die zwei ehemaligen Verbandsligisten kommen nicht voran. Selbst die Spitze in ihren Ligen ist scheinbar meilenweit entfernt. Schlusslicht FC Grüningen (0) hofft auf Punkte in der zweiten Saisonhälfte. Die personelle Situation bei den Grüningern ist allerdings angespannt.

Staffel 3: Favorit TuS Bonndorf II (28) ist in dieser Staffel seiner Rolle bisher gerecht geblieben. Nur einmal (2:2 gegen Schluchsee/Feldberg) gab der Spitzenreiter Punkte ab. Die Elf erzielte bislang 4,6 Tore im Schnitt. Trotz der beeindruckenden Bilanz darf sich Bonndorf keinen Ausrutscher erlauben, denn der SV Saig (25) und die SG Schluchsee/Feldberg (24) befinden sich in Schlagdistanz. Dahinter darf sich wohl nur noch der FC Bernau (20) Hoffnungen auf Platz zwei machen.

Für alle anderen Mannschaften scheint der Zug nach ganz oben abgefahren. Der FC Reiselfingen (15) und der SV Friedenweiler (11) sind noch im zweistelligen Punktebereich. Der VfB Mettenberg (9), Absteiger SV St. Märgen (8), SV Titisee (8), SV St. Blasien (6) und der TuS Rötenbach (5) werden nach ganz oben keine Chance mehr haben. Erfreulich auffallend in der Staffel 3 ist die Fairness der Mannschaften. Es gab nur sechs gelbrote und zwei rote Karten in allen Spielen.