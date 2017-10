Regionalsport Schwarzwald Trotz Spektakel noch Luft nach oben

Panthers analysieren ihre Gala-Vorstellung. Klarer Sieg gegen Tübingen hat viele Gründe

Basketball: In fast schon meisterlicher Verfassung zeigten sich die Wiha.Panthers Schwenningen am Samstag beim haushohen 92:51-Heimsieg gegen die hoch gehandelten Tigers Tübingen. Dies honorierten auch die rund 400 Zuschauer in der Deutenberghalle, die eine der besten Leistungen der Schwenninger seit langem zu sehen bekamen und den Rahmen für ein berauschendes Basketballfest lieferten.

Reaktion: Nach der Niederlage in Speyer am zweiten Spieltag hatten die Panthers die passende Antwort parat. Trainer Alen Velcic forderte „Härte und Disziplin“, und wurde von seinen Männern nicht enttäuscht. Nach nervösem Start spielten sich die Schwenninger in einen Rausch. Auch als im Schlussviertel die Partie angesichts eines 30-Punkte-Vorsprungs längst entschieden war, schalteten die Panthers keinen Gang zurück. Beispielhaft für viele stand Christian Behrens, der um jeden Ball kämpfte und 20 Sekunden vor Schluss mit einem spektakulären Block den Dunkversuch eines Tübingers vereitelte. Velcic: „Wir haben es am Ende nicht schleifen lassen. Das hat mir besonders gut gefallen.“

Fokussierte Vorbereitung: Panthers-Kapitän Nikola Fekete war schon vor dem Spiel siegessicher. „Als ich vor der Partie die Gesichter der Jungs gesehen habe, wusste ich, dass wir gewinnen. Alle waren sehr konzentriert. Ich habe dem Coach versichert, dass wir den Sieg einfahren werden.“ Selbst das Trikot-Malheur, welches das Aufwärmen der Panthers verzögerte, brachte die Velcic-Truppe nicht aus dem Konzept.

Mannschaftsleistung: Nicht nur das Ergebnis im Duell gegen die Tigers verdeutlicht, wie dominant die Gastgeber agierten. Der an der Seitenlinie ansonsten eher kritische Alen Velcic war viel mit Beifall beschäftigt. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben null Egoismus gezeigt, jeder Einzelne hat eine Topleistung gebracht.“

Abwehrbollwerk: Nur 51 Punkte gegen einen der Aufstiegsaspiranten zuzulassen, zeugt von einer hervorragenden Defensivarbeit. Vor allem Sergey Tsvetkov überragte mit seiner Verteidigung, erlaubte Tübingens Star-Verpflichtung Jacob Mampuya nur sieben Punkte und „klaute“ dreimal den Ball. Zudem erzielte er 13 Punkte bei effizienter Wurfquote. Dementsprechend spendierte Velcic seinem Aufbauspieler bei dessen letzter Auswechslung einen Sonderapplaus. „Sergey hat einen Bombenjob gemacht.“ Auch Fekete sah den Schlüssel zum Sieg in der Abwehr. „Wir haben sehr gut gekämpft und verteidigt.“ Daneben überzeugte auch Spielmacher Kosta Karamatskos an beiden Enden des Courts, ohne viel zu punkten. Vier Zähler, fünf Steals, sechs Assists und sechs Rebounds zeugen von einer starken Allround-Leistung.

Dominante „Big Men“: Schon im ersten Viertel zeichnete sich ab, dass die Neckarstädter mit den großgewachsenen Spielern Davor Barovic und Christian Behrens einen Vorteil an den Brettern hatten. Vor allem Barovic hatte mit vielen Offensivrebounds und Korblegern entscheidenden Anteil daran, dass sich die Panthers im zweiten Viertel entscheidend absetzten. Der US-Amerikaner Behrens war mit 22 Punkten erfolgreichster Punktejäger der Raubkatzen.

Kleines Manko: Trotz der Euphorie über den Sieg fand Alen Velcic ein Haar in der Suppe: „Unsere Dreierquote war mit vier von 22 Würfen erneut desaströs.“ Auch von der Freiwurflinie (18 von 30) habe sein Team zu viele Punkte liegengelassen. Während die Distanzwürfe die Panthers in der letzten Saison noch auszeichneten, sind sie mit knapp 21 Prozent Erfolgsquote das derzeit schlechteste Team von der Dreierlinie.