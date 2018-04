Regionalsport Schwarzwald Triberg sorgt für große Überraschung

25. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Dragan Jovanovic erzielt Hattrick

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: (jsi/mst) DJK Villingen II – SV Rietheim 2:1 (2:1). Nach den englischen Wochen liefen die Rietheimer sichtlich auf dem Zahnfleisch, hätten sich wegen ihres Kampfgeistes aber einen Punkt durchaus verdient. Die DJK-Reserve wirkte in einer insgesamt ausgeglichenen Partie frischer und agierte vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuziger. Tore: 1:0 (11.) Patrick Haas, 1:1 (29.) Manuel Geiger, 2:1 (34.) Philipp Schwind. ZS: 100. SR: Stefan Kromer (Tannheim).

FC Schonach II – FC Weilersbach 0:3 (0:1). Weilersbach begann stark und krönte zahlreiche Chancen folgerichtig mit der Führung. Danach hatte die Schonacher Reserve eine gute Phase und war überlegen. Nach 90 Minuten landete der Gast einen verdienten Sieg, der aber zu hoch ausfiel. Schonach fehlte die Durchschlagskraft. Tore: 0:1 (17.) Simon Neininger, 0:2 (62.) Tolga Sözer, 0:3 (82.) Sözer. ZS: 50. SR: Matthias Grobs (Rottweil).

VfB Villingen – FC Kappel 6:2 (2:2). Bereits nach neun Minuten musste der Gast wechseln. Marius Süß kam für Jens Dude ins Spiel. Nur kurz darauf traf Christoph Popko (9.) zum 0:1. Der VfB schlug in Person von Ömer Bulut zurück und drehte die Partie. Eine ausgeglichene erste Hälfte endete 2:2. Dragan Jovanovic mit einem lupenreinen Hattrick sowie erneut Bulut sorgten in den zweiten 45 Minuten für ein klares 6:2 für Villingen. Tore: 0:1 (9.) Popko, 1:1 und 2:1 (10.,16.) Bulut, 2:2 (45.+2) Axel Bommer, 3:2, 4:2, 5:2 (65. Elfm., 71., 76.) Jovanovic, 6:2 (80.) Bulut. ZS: 100. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SG Buchenberg/Neuhausen 2:3 (1:1). In einer abwechslungsreichen Partie trafen die Hausherren nach drei Minuten per Elfmeter. Der Schiedsrichter ließ aber wiederholen, woraufhin der Strafstoß vergeben wurde. Danach gingen die Gäste durch Julian Lelle in Führung. Wenig später glich Dominik Maier per Elfmeter aus. Dionysios Stogiannidis brachte Buchenberg erneut in Führung. Dominic Jahr erzielte den erneuten Ausgleich, Julian Lelle hatte aber Sekunden vor Ende mit dem 2:3 das letzte Wort. Tore: 0:1 (19.) Lelle, 1:1 (37.) Maier (FE), 1:2 (55.) Stogiannidis (FE), 2:2 (71.) Jahr, 2:3 (90.+3) Lelle. ZS: 150. SR: Andre Cellier (Villingen-Schwenningen). Bes. Vork.: Vöhrenbach vergibt Elfmeter (3.).

FC Fischbach – FC Triberg 2:3 (0:0). Nach torloser erster Hälfte brachte Gerd Müller die Fischbacher in Führung. Triberg drehte dann in einer Viertelstunde das Ergebnis durch einen Doppelpack von Felix Fehrenbach sowie Daniel Krebs auf 1:3. Der 2:3-Anschluss durch Christian German hatte nur noch statistischen Wert. Tore: 1:0 (58.) Müller, 1:1 (69.) Fehrenbach, 1:2 (75.) Fehrenbach (FE), 1:3 (84.) Krebs, 2:3 (90.+2) German, ZS: 150. SR: Erich Schmieder (Bad Rippoldasau).

Spfr. Neukirch – FC Peterzell 1:2 (0:2). Dank eines Traumstarts durch Tore von Patrick Ganter und Dominik Armbruster nach acht Minuten war Peterzell früh auf der Siegerstraße. Neukirch war von der Rolle, ehe sich die Gastgeber trotz Unterzahl steigerten und durch Dominik Scherzinger verkürzten. In der Schlussphase drängten die Hausherren vergeblich auf den Ausgleich. Tore: 0:1 (4.) Ganter, 0:2 (8.) Armbruster, 1:2 (62.) Scherzinger. ZS: 150. SR: Stefan Kromer (Villingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Neukirch (54.).

FC Tannheim – SV Nußbach 3:0 (1:0). Tannheim ließ in Halbzeit eins weitere Hochkaräter, darunter drei hundertprozentige, liegen. Nußbach hatte nach dem Seitenwechsel eine gute Phase und arbeitete im Mittelfeld aggressiv gegen den Ball. Die Tannheimer aber überstanden dies und gewannen klar. Tore: 1:0 (17.) Philipp King, 2:0 (79.) Maximilian Wolfram, 3:0 (86.) Wolfram. ZS: 120. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

FC Schönwald – NK Hajduk VS 5:2 (4:0). Schönwald war in den ersten 45 Minuten deutlich überlegen und führte 4:0. Weitere Hochkaräter blieben ungenutzt. Die zweite Hälfte verlief bis auf die drei Treffer ohne große Highlights. Tore: 1:0 (13.) Marius Storz, 2:0 (42.) Marcus Thurner, 3:0 (44.) Florian Qorraj, 4:0 (45.+2) Storz, 4:1 (60.) Gabriel Gasic, 5:1 (85.) Nico Enderle, 5:2 (87.) Bosko Jozinovic. ZS: 130. SR: Asim Huremovic (Villingen).