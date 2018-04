Fußball Treffsichere Offensivkräfte gesucht

Verbandsligist FC Bad Dürrheim spielt am Samstag zuhause gegen den FC Radolfzell.

FC Bad Dürrheim – FC Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr).

Noch neun Spiele bleiben dem FC Bad Dürrheim, um die wohl zum Klassenerhalt reichende Marke von 40 Punkten zu überspringen. Der kommende Gegner hat das bereits geschafft. Aufsteiger FC Radolfzell steht bei 41 Zählern, die Kurstädter haben zwölf weniger. Da am übernächsten Wochenende die Erfolgschancen beim Spitzenreiter Linx eher gering sind, sollte die Elf von Trainer Reiner Scheu am Samstag das Punktekonto aufstocken. Wie es geht, hat die Scheu-Elf beim 2:0-Sieg in Radolfzell gezeigt. Allerdings sind aus der damaligen Startformation vier Spieler nicht im Kader der im Kurstädter.

Radolfzell hat die vergangenen zwei Partien beim Freiburger FC und gegen Endingen verloren, sich davor aber mit 15 Punkten aus fünf Spielen aller Sorgen entledigt. Die jüngste 0:3-Heimschlappe gegen Endingen hat Scheu aus zwei Gründen nicht gefallen. „Die Radolfzeller werden einerseits auf Wiedergutmachung aus sein und andererseits hat sich mit Endingen eine Mannschaft etwas aus der gefährlichen Region befreit, die zu unseren Konkurrenten zählt.“ Trotz des Vorrundenerfolgs hat der Trainer keine guten Erinnerungen an Radolfzell. „Das waren stets Spiele, in denen wir uns schwergetan haben.“

Der Aufschwung in Radolfzell kommt nicht von ungefähr. Der Verein profitiert von der Kooperation mit dem SC Freiburg und hat zudem mit Stricker (13 Tore) oder Hepfner erfahrene Spieler.

Am Dienstag durfte Scheu nur elf Spieler im Training begrüßen. Somit musste der Fußball-Lehrer einmal mehr improvisieren. In der Regel sind es an Spieltagen mehr, aber für die Grundlagen oder die technisch-taktische Ausbildung würde sich Scheu in den Übungseinheiten mehr Beteiligung wünschen. Definitiv a usfallen wird Jonas Schwer (Muskelverletzung). Nico Tadic war am Donnerstag erstmals im Training, nachdem er, wie auch Joshua Woelke, im vergangenen Heimspiel gegen Hofstetten schon nach 45 Minuten vom Platz musste. Woelke hat zuletzt leicht trainiert und sollte eine Option am Samstag darstellen. Völlig offen ist, ob sich Sime Fantov rechtzeitig wieder fit meldet.

Somit zeichnet sich eine ähnliche Formation wie am vergangenen Sonntag in Lörrach ab, was nicht viel verspricht, fehlte da doch die Offensivkraft der Kurstädter. Die Frage ist einmal mehr, wer soll die Tore schießen, wenn die oben genannten Spieler tatsächlich ausfallen. Ein Kandidat wäre Ali Sari, der zuletzt etwas kränkelte. Die Marschrichtung wird einmal mehr lauten, möglichst selbst kein Tor zu kassieren, denn viele eigene Treffer sind von den Kurstädtern nicht zu erwarten.