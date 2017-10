Regionalsport Schwarzwald Trainer Yahyaijan schimpft

FC 08 Villingen II verliert auf eigenem Platz Verfolgerduell gegen Pfullendorf mit 1:2 Toren

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – SC Pfullendorf 1:2 (0:1). (olg) In einem von beiden Seiten sehr intensiven Verfolgerduell standen die Abwehrreihen sicher und ließen in der ersten halben Stunde kaum Torabschlüsse zu. Einzig Fabio Chiurazzi traf für den Gastgeber in der 10. Minute das Außennetz. Seine erste Torchance nutzte Titelfavorit Pfullendorf zur Führung nach 36 Minuten. Ein schönes Zuspiel durch die Schnittstelle der Villinger Abwehr vollstreckte Robin Slawig allein vor Torhüter Jannes Otte eiskalt zum 0:1.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber, die sicher stehenden Linzgauer auszuspielen. Der Gast setzte unterdessen auf schnelle Konter. Torabschlüsse blieben jedoch die Seltenheit. Bis sich in der 77. Minute Villingen defensiv einen Schnitzer erlaubte. Alessandro Sautter traf zum 0:2. Fabio Chiurazzi verkürzte nach schönem Querpass von Martin Siber zwar noch zum 1:2, allerdings reichte es nicht mehr zur Aufholjagd mit dem 2:2-Ausgleich. Im Gegenteil: Kurz darauf verhinderte Otte mit einer Glanzparade sogar das 1:3 für die Gäste durch Luca Gruler.

„Wir wurden in dem Spiel klar verpfiffen. So habe ich es noch nicht erlebt. Meine Mannschaft hat gut gespielt und die ersten 45 Minuten dominiert. Pfullendorf war einfach effektiver und ein glücklicher Sieger“, sagte Villingens Trainer Marcel Yahyaijan nach der Partie.

Tore: 0:1 Slawig (36.), 0:2 Sautter (77.), 1.2 Fabio Chiurazzi (83.). Schiedsrichter: Dominik Schmidt (Haslach im Kinzigtal). Zuschauer: 120.

FC 08 Villingen II: Otte, Jakob (46. Siber), Atar, Zölle, Cakici, Dresel, Ketterer, Jerhof, Fabio Chiurazzi, Crudo, Wagner (73. Hynes).