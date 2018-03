Regionalsport Schwarzwald Trainer Wayne Hynes ist begeistert

U19 und U16 der Wild Wings Future erreichen ihre Saisonziele. Am Wochenende gelangen in vier Spielen vier Siege

Eishockey, Deutsche Nachwuchsliga: (daz) Die U 19 des Schwenninger ERC hat sich mit zwei Siegen die Saison beendet und damit den angestrebten Klassenerhalt geschafft. Auf eigenem Eis feierte das Team von Cheftrainer Wayne Hynes am Wochenende gegen den ESV Kaufbeuren erst einen 4:1 und anschließend einen 4:2-Erfolg. Damit beenden die Schwenninger die Zwischenrunde mit 36 Punkten aus 28 Spielen in der Achter-Liga auf dem sechsten Platz. Vor den beiden Spielen bestand die Gefahr, dass Kaufbeuren die Neckarstädter noch abfängt. Kaufbeuren muss jetzt zusammen mit dem EV Füssen absteigen.

Beim 4:1 (2:0/1:1/1.0)-Erfolg im ersten Spiel erzielten Christian Bauhof (2.), Hannes Deuring (14.) Filip Senko (31.) und Fabio Frick (46.) die Tore für die Neckarstädter. Beim 4:2 (1:2/0:0/3:0)-Erfolg im zweiten Spiel waren Maximilian Langenbacher (17.), Hannes Deuring (56.), Fabio Frick (56.) und Sofienne Bräuner (60.) die Schwenninger Torschützen.

Bundesliga, Schüler: Ebenfalls zwei Siege feierten die U 16-Junioren des Schwenninger ERC in der Schüler-Bundesliga. In den beiden Duellen gegen den Nachwuchs des Mannheimer ERC gelangen dem Team von Trainer Alexander Dück zwei 4:1-Erfolge. Die Neckarstädter beenden damit punktgleich mit Spitzenreiter EV Füssen (83 Zähler) die Runde. Platz zwei bedeutet für die Wild Wings Future die direkte Qualifikation für die kommende Saison in der Liga. Im ersten Spiel erzielten Erik Schmidt (16.), Tim Gorgenländer (24.), Robbie-Philipp Sabo (31.) und Steven Grannass (58.) die Schwenninger Tore. Im zweiten Spiel waren Alexander Khristenko (34.), Georg Pinsack (45.), Thomas Kraus (52.) sowie Miroslav Medek (60.) erfolgreich.

„Das war eine super Woche für die Schwenninger Wild Wings. Zur Qualifikation der Wild Wings für die Playoffs in der DEL haben wir im Nachwuchsbereich zwei weitere Erfolge beigesteuert und unsere Saisonziele erreicht. Ein Lob geht an beide Teams. Ein Abstieg aus der DNL wäre kompliziert geworden und wohl auch ein kleiner Rückschlag gewesen. Es ist unterm Strich alles super“, sagt Wayne Hynes.