r Trainer Sven Johansson: "Eine lösbare Aufgabe"

Villinger Volleyballerinnen beim MTV Stuttgart. Maria Kühne nur bedingt einsatzfähig

Volleyball, Dritte Liga Damen: MTV Stuttgart – TV Villingen (Sonntag, 16 Uhr). Nach zwei Heimniederlagen in Folge streben die Villinger Volleyballerinnen endlich wieder ein Erfolgserlebnis an. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Immerhin reisen die Damen aus der Doppelstadt als klarer Favorit zum Schlusslicht nach Stuttgart. „Das ist eine lösbare Aufgabe“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson.

Nach vier absolvierten Spielen hat der Coach schon einen markanten Unterschied im Vergleich zur vergangenen Saison ausgemacht: „Das Meisterjahr war für uns ein Selbstläufer. Diesmal müssen wir uns alles hart erarbeiten.“ Ein Grund dafür, dass der ganz große Erfolg noch auf sich warten lässt, liegt vor allem am Verletzungspech. Auch bei der bevorstehenden Auswärtspartie in Stuttgart werden Nikola Strack und Ramona Wolbert fehlen. Um überhaupt eine Zuspielerin aufbieten zu können, muss Miriam Senk wieder ran. Sie feierte beim Spiel gegen Wiesbaden nach fünf Jahren Pause ihr Comeback. „Das war in Ordnung. Natürlich klappt die Abstimmung noch nicht so wie bei den etablierten Kräften. Aber wir hatten keine Alternative. Und ich finde es toll, dass sich Miriam erneut zur Verfügung stellt“, sagt Johansson.

Der Coach muss noch ein weiteres Handicap verkraften. Maria Kühne laboriert an einer Achillessehnenreizung und erhielt vom Arzt Sprungverbot. Gänzlich verzichten will Johansson auf die Spielerin allerdings nicht. „Vielleicht bringe ich sie mal bei einem taktischen Wechsel.“

Obwohl sie das Tabellenende zieren, müssen die Stuttgarterinnen den Abstieg nicht fürchten. Bei dem Team handelt es sich um eine baden-württembergische Auswahl, die in der Dritten Liga Erfahrung sammeln soll und nicht um den Klassenerhalt kämpfen muss. Alle zwei Jahre wird der Kader neu zusammengestellt. Da dies zu Beginn der neuen Runde der Fall war, trifft Villingen auf einen Gegner, der sich erst noch finden muss.