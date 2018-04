Regionalsport Schwarzwald Trainer Scheu vermittelt Spielfreude

Verbandsligist FC Bad Dürrheim spielt am Samstag gegen Tabellenschlusslicht SC Hofstetten

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SC Hofstetten (Samstag, 15.30 Uhr). Wenn der Tabellenelfte das abgeschlagene Schlusslicht der Liga empfängt, sollte der Gastgeber drei Punkte einfahren, um die eigenen Sorgen etwas zu lindern. Allerdings sind drei Zähler leichter herbeigeschrieben als erreicht. Die Personalsituation bei den Kurstädtern ist immer noch angespannt. Außerdem hat sich Hofstetten zuletzt sportlich sehr fair verhalten und im bisherigen Rückrundenverlauf bereits jetzt nahezu die gleiche Punktzahl eingefahren wie in der schwachen Vorrunde.

Schwer taten sich die Kurstädter schon im ersten Vergleich in Hofstetten. Nach dem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand wurde mit dem 3:3 zumindest ein Punkt geholt, der allerdings aus heutiger Sicht eher zu wenig war. Nach der Winterpause ist Hofstetten zwar weiterhin sieglos, hat aber Endingen, Kuppenheim und sogar Kehl eine Punkteteilung abgerungen. Am vergangenen Wochenende schnupperte Hofstetten gegen Singen (1:2) an einem weiteren Punktgewinn. Trotz des nahezu aussichtslosen Kampfes gegen den Abstieg scheint die Moral beim Schlusslicht jedenfalls zu stimmen.

Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu änderte in dieser Woche den Trainingsumfang seiner Spieler. Nach den zuletzt starken Belastungen durch den Doppelspieltag über Ostern war nun mehr Regenerierung angesagt. Wegen des kleinen Kaders und dem zuletzt deutlichen Kräfteverschleiß ließ Scheu zudem Vorsicht walten, damit es keine Trainingsverletzungen gibt. „Es ging mehr darum, die Jungs neu zu motivieren und ihnen Spielfreude zu vermitteln“, betont der Fußball-Lehrer.

Keine Gedanken muss sich der Dürrheimer Trainer über die Aufstellung machen. Mit Felix Schaplewski (berufliche und private Gründe) sowie Selim Altinsoy (Schichtdienst) fallen zwei weitere eher defensiv orientierte Spieler aus. Da eher nicht mit der Rückkehr der angeschlagenen Sime Fantov, Jonas Schwer und Yakup Sevimli zu rechnen ist, stellt sich die Mannschaft mit nur noch zwölf bis 13 Spielern quasi von allein auf. „Die Sorgen werden nicht kleiner. Während bei unseren Konkurrenten oft bis zu acht Spieler auf der Bank sitzen haben, herrscht bei uns gähnende Leere. Damit müssen wir zurechtkommen. Da jedoch viele Spieler kaum noch eine Pause haben, wird es immer mehr zu einer Kraftfrage. Ein Sieg wäre wünschenswert und ist auch unser Ziel. Einfach wird es jedoch nicht“, warnt Scheu.