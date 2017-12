Regionalsport Schwarzwald Trainer Reiner Scheu: "Wir strahlen zu wenig Torgefahr aus"

FC Bad Dürrheim trauert nach dem 0:0 in Kehl den vergebenen Chancen nach

Fußball-Verbandsliga: War das Glas nun halbvoll oder halbleer? Überwog nach der Nullnummer in Kehl bei den Bad Dürrheimer Fußballern die Zufriedenheit oder die Enttäuschung? Trainer Reiner Scheu war sich bei dieser Frage selbst nicht sicher. „Wir sind mit gemischten Gefühlen nach Hause gefahren“, sagte der Fußballlehrer. Immerhin habe seine Mannschaft zwei Ziele erreicht. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und einen Punkt geholt.“ Allerdings wäre auch ein Dreier möglich gewesen, was die Stimmung bei den Kurstädtern doch ein wenig trübte.

Bei jener Szene, die sich kurz vor Pause im Kehler Rheinstadtion abspielte, dürfte sich so mancher im Dürrheimer Team auch drei Tage später noch die Haare gerauft haben. Mustafa Akgün brachte das Kunststück fertig, den Ball aus etwa einem Meter Entferung am leeren Tor vorbeizuschieben. Zwar hat der Angreifer bereits elf Saisontreffer auf seinem Konto, doch gerade diese missglückte Aktion veranlasste Scheu erneut zu einer schon vielfach geäußerten Feststellung: „Wir strahlen zu wenig Torgefahr aus. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.“ Die Lücke, die Christian Braun im Angriff der Kurstädter nach seinem Abschied hinterließ, lässt sich nicht kompensieren. „Aber das haben wir gewusst. Braun war immer für 15 bis 20 Saisontore gut. Das strahlte auf die gesamte Mannschaft Sicherheit aus.“

Dennoch: Im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage zum Saisonauftakt gegen Kehl hat sich Bad Dürrheim dank des gewonnenen Zählers im ersten Rückrundenspiel schon gesteigert. Abgesehen von der Torausbeute hat Scheu an seiner Mannschaft kaum etwas auszusetzen. „Wir sind köperlich topfit, belohnen uns aber leider nicht selbst.“

Vielleicht sorgt das letzte Spiel in diesem Jahr bei den Kurstädtern für Hochstimmung zur Weihnachtszeit. Am Samstag gastiert Tabellenführer Freiburger FC in Bad Dürrheim – vorausgesetzt, die winterlichen Verhältnisse lassen ein Spiel überhaupt zu. Scheu: „Momentan trainieren wir auf Schneeboden. Wenn das Wetter so bleibt, kann das Spiel nicht stattfinden. Aber es soll wärmer werden und wir wollen die Partie unbedingt durchziehen.“ Vielleicht platzt gegen den Spitzenreiter vor dem gegnerischen Tor endlich der Knoten.