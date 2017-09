Regionalsport Schwarzwald Trainer Ralf Hellmer verlangt Mut

DJK Villingen muss am Bodensee beim starken Aufsteiger FC Überlingen antreten

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – DJK Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Nach sieben Punktspielen wartet die DJK Villingen weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Dieser soll am Samstag beim starken Aufsteiger gelingen. Zumindest aber hoffen die Villinger, dass ihre bisher erst fünf Punkte Zuwachs bekommen. „Ich habe die Überlinger Mannschaft beim Aufstiegsspiel in Königsfeld gesehen. Sie sind nicht zufällig der bisher beste Aufsteiger in der Liga“, sagt DJK-Trainer Ralf Hellmer.

Hellmer hatte die jüngsten Auftritte seiner Schützlinge immer wieder als kleinen Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Nun aber fordert der Übungsleiter, „dass bei uns die Überzeugung in die eigene Leistung noch stärker ausgeprägt sein sollte“. Ihm fehlte zuletzt auch der Mut, den Torabschluss zu suchen. „Da sollten wir verstärkt den Kopf einschalten. Im Training sieht das alles schon gut aus. Nur im Spiel agieren einige Akteure gehemmt.“ Hellmer versuchte immer wieder, in den Übungseinheiten darauf einzuwirken und hofft, dass es in den kommenden 90 Minuten besser klappt.

Mike Tritschler ist nach seiner gelb-roten Karte gesperrt und fehlt bei den Villingern. Hinter dem Einsatz von Mario Giesler steht ein Fragezeichen. Dabei hätte Hellmer den kantigen Offensivspieler gerne in seiner Formation. Ansonsten hat der Coach personell keine Sorgen. Alle Spieler sind fit.

Der DJK-Trainer erhofft sich einen mutigen, aber defensiv kompakten Auftritt am Bodensee, denn Überlingen zeichnet ein gutes Offensivspiel aus. Nach rund einem Viertel der Saison sei es Hellmer zufolge jetzt wichtig, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Eine Aufholjagd wie in der vergangenen Saison lasse sich nicht ständig wiederholen.