Regionalsport Schwarzwald Trainer Leda muss Spielern wehtun

DJK Donaueschingen empfängt am Freitagabend Aufsteiger FC Hilzingen

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Hilzingen (Freitag, 19.30 Uhr). (daz) Diese Konstellation gab es in dieser Saison noch nicht: DJK-Trainer Christian Leda stehen für die Partie gegen den Aufsteiger zwölf Feldspieler zur Verfügung, die alle leistungsmäßig auf einem Niveau sind. „Ich muss zwei Spieler auf die Bank setzen, die es nicht verdient haben. Das bereitet mir doch etwas Sorge. Ich kann noch nicht sagen, wem ich wehtun muss“, betont Leda. Dabei will er sich mit Co-Trainer Olaf Kurth absprechen und die endgültige Entscheidung anschließend auch mit der sportlichen Leitung der DJK diskutieren. Aufgefüllt haben den Kader Raphael Künstler und Stefan Heitzmann, die beide wieder fit sind.

Vor einer Woche lieferte Donaueschingen eine ganz starke Partie in Pfullendorf ab, bevor es in der Nachspielzeit den zweiten Gegentreffer zum 1:2 setzte. Gegen Hilzingen wird es ein ganz anderes Spiel geben. Auch wenn die Baaremer bisher nur sechs Punkte mehr haben als der Liga-Neuling sind sie in der Favoritenrolle. „Ich habe die Hilzinger bisher einmal gesehen. Da hat die Mannschaft mit viel Leidenschaft gespielt. Die Frage, warum die Hilzinger schon 42 Gegentreffer haben, kann ich nicht beantworten. Unser Gegner wird uns richtig fordern“, ergänzt Leda.

Unter Flutlicht und auf dem Kunstrasenplatz wollen die Allmendshofener ihren Heimvorteil ausspielen. Zuletzt beim 3:7 gegen Furtwangen klappte es nicht. Auf Wunsch der Gäste wurde das Spiel auf Freitagabend vorgezogen. Die kleine Kollision mit dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Wembley nimmt Leda gelassen. „Wir mussten keinen Spieler abstellen. Daher haben wir zugesagt.“