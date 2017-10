Regionalsport Schwarzwald Trainer Herr beschwört Kampfgeist

TV St. Georgen gastiert bei Spitzenteam Hofweier. Drei Ausfälle trüben die Stimmung beim Aufsteiger

Handball, Südbadenliga: HGW Hofweier – TV St.Georgen (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Wohl ausnahmslos jeder Trainer der Südbadenliga hatte vor der Saison den HGW Hofweier zum absoluten Titelfavoriten erklärt. Ausgerechnet nach der deutlichen Niederlage gegen Tabellenführer TuS Schutterwald müssen die St. Georgener Handballer nun zum Handballverein Grün-Weiß in die Ortenau reisen.

Hofweier musste bereits am zweiten Spieltag eine überraschende Niederlage in Oberkirch einstecken. Im Anschluss gab sich der Oberliga-Absteiger allerdings keine Blöße und findet sich nun auf Tabellenplatz zwei wieder. Der HGW musste in der vergangenen Saison aufgrund großer Verletzungsprobleme den direkten Wiederabstieg in die Südbadenliga antreten. Dennoch möchte die Mannschaft von Trainer Michael Bohn schnellstmöglich wieder zurück in das baden-württembergische Oberhaus. Dies untermauerten nicht zuletzt die Neuzugänge zur aktuellen Spielzeit. Mit Michael und Florian Herzog sowie Sven Gieringer verpflichtete der HGW gleich drei Akteure vom Südbadenliga-Vizemeister Schutterwald. Ausfälle wie Timo Spraul oder Kreisläufer Timo Häß kompensiert der HGW Hofweier unter anderem mit dem drittligaerfahrenen Sebastian Groh.

Nun muss der TV St. Georgen auch im fünften Spiel in der Südbadenliga gegen ein Spitzenteam antreten. Trainer Jürgen Herr analysierte ausführlich das vergangene Heimspiel seiner Mannschaft, richtet den Blick allerdings schon wieder nach vorne. „Schutterwald hat unsere Schwächen erbarmungslos ausgenutzt. Wir sind aber, gemessen an unserem Leistungsvermögen, nicht so weit weg von den Topteams der Liga. Meine Mannschaft hat unter der Woche hart an ihren Problemstellen gearbeitet. Uns zeichnete in den letzten Jahren besonders unser Zusammenhalt und Kampfgeist aus. Wir geben keine Punkte kampflos ab, auch nicht in Hofweier“.

Mit Niclas Grieshaber, Jannik Waller und Mario Müller fehlen Herr am Samstag gleich drei Spieler. Dafür werden die restlichen Akteure in die Bresche springen müssen. Für die Bergstädter wird es neben einer couragierten Abwehr- und Torhüterleistung auf eine disziplinierte Spielweise im Angriff ankommen. Nur so wird es gelingen, die körperlich starken Hofweierer in Bewegung zu bringen und nicht durch eigene Fehler zu Kontern einzuladen. Auch im Abschluss fordert Herr wieder mehr Konsequenz und Konzentration. Die Würfe müssen hart und platziert sein, um den ehemaligen polnischen Erstligatorwart Nebosja Nikolic in Diensten von Hofweier in Bedrängnis zu bringen.