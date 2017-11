Regionalsport Schwarzwald Trainer Haris Redzepagic: "Wir wollen keine Goldketten mitnehmen"

Höherklassige Jugendteams aus dem Schwarzwald am Ball. U15 will in Pforzheim erstmals siegen

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SV Sinzheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 14.30 Uhr). (ms) Obwohl das Ergebnis deutlich ausgefallen ist, sieht Villingens Trainer Emanuele Ingrao in der 1:5-Niederlage im Pokal gegen Offenburg am Mittwoch einen Schritt in die richtige Richtung. „Wir müssen die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, auch in Zukunft zeigen. Ich hoffe, dass die Jungs daraus lernen.“ Im nächsten Spiel in Sinzheim fordert Ingrao einen Sieg, um ungemütlichen Zeiten aus dem Weg zu gehen. „Das wird eine schwere Partie. Noch sind in der Tabelle alle dicht beisammen. Wir wollen aber den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte halten und nicht in den Abstiegskampf rutschen.“ Zwei Hoffnungsträger sind die beiden Neuzugänge Till Stauss (FV 08 Rottweil) und Kaiwan Schulze (BSV Schwenningen), die erst seit November spielberechtigt sind und ihre Qualitäten bereits im Pokalspiel gegen Offenburg bewiesen. Ingrao: „Sie haben eine hohe Qualität und sind jetzt schon Leistungsträger.“ Bis auf die Langzeitverletzten Alex Müller, Furkan Sari und Nikos Vassiliadis sind alle Spieler einsatzfähig.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr). Die Villinger B-Junioren wollen Wiedergutmachung für das 3:4 am vergangenen Sonntag gegen Pfullendorf betreiben. „Wir haben in dieser Woche nur einmal trainiert. Das hilft, den Kopf freizukriegen und den jüngsten Nackenschlag zu verarbeiten. Das war eine bittere Niederlage“, ärgert sich Trainer Tevfik Ceylan. Gegen Radolfzell wollen die Nullachter einen erneuten Angriff auf die obere Tabellenregion starten. Mit der Mannschaft vom Bodensee sammelten die Villinger schon in der Vorbereitung wertvolle Erfahrungen. Ceylan: „Der Gegner ist in der Offensive nicht schlecht und kann durch Einzelaktionen immer wieder Akzente setzen. Dennoch wissen wir, worauf es ankommen wird. Wenn wir so spielen wie in der ersten Hälfte gegen Pfullendorf, bin ich guter Dinge.“

C-Junioren Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). „Wir fahren nicht nach Pforzheim, um Goldketten zu kaufen“, versichert Villingens Trainer Haris Redzepagic vor der Auswärtsaufgabe seiner Elf in der Goldstadt. Die Nullachter warten nach acht Spielen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Mit dem CfR wartet ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt. Eine besondere Bedeutung habe dieses Duell aber nicht. „Jedes Spiel ist wichtig. Wir schauen überhaupt nicht auf die Tabelle. Wir wissen, wie stark wir sind. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, betont Redzepagic. Vor dem Gegner hat der Übungsleiter großen Respekt. „Ich habe von Trainerkollegen erfahren, dass Pforzheim viel besser ist als ihr neunter Rang. Das wird ein schweres Spiel“, warnt der Trainer. Nur einen Tag später, am Sonntag, sind die Nullachter im Achtelfinale des Verbandspokals beim Kreisligisten SvO Rieselfeld bei Freiburg gefordert.

Chance für Donaueschingen

C-Junioren Verbandsliga: SV 08 Kuppenheim – SG DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). Schlusslicht Donaueschingen hat am Sonntag die Chance, mit einem Sieg den Anschluss ans untere Tabellendrittel herzustellen. Kuppenheim belegt mit sechs Punkten Rang neun im Feld der zwölf Mannschaften und hat aktuell fünf Zähler mehr auf dem Konto als die Baaremer. Sollte die SG gewinnen, wäre dies der erste Sieg in dieser Saison.