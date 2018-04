Regionalsport Schwarzwald Trainer Gallmann hat nun mehr Alternativen

FC Neustadt steigt beim SV Kuppenheim in die englische Woche ein.

Fußball-Verbandsliga: SV Kuppenheim – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Zwei Spiele haben die Neustädter im bisherigen Saisonverlauf gewonnen, eines davon gegen den kommenden Gegner. Beim 4:0 im vergangenen Herbst feierten die Hochschwarzwälder zugleich den höchsten Saisonerfolg. Mit Kuppenheim, Mörsch und Singen warten nun drei Gegner in der englischen Woche auf die Elf von Trainer Benjamin Gallmann, die tabellarisch alle in unmittelbarer Nachbarschaft stehen. "Umso wichtiger wird es sein, möglichst mit einem Erfolgserlebnis zu starten", sagt Gallmann.

Trotz der mageren zwölf Punkte und dem sich abzeichnenden Abstieg hat Gallmann bei seiner Mannschaft kein Motivationsproblem ausgemacht: "Wir haben gut trainiert und die Jungs freuen sich auf die Partie. Wir brauchen wieder mal ein Erfolgserlebnis. Viele Spieler wissen schon gar nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt. Wir werden wieder sehr engagiert auftreten. Ich hoffe, wir belohnen uns für die guten Trainingsleistungen."

Kuppenheim hat vor zwei Wochen mit einem 5:0-Erfolg gegen Stadelhofen aufhorchen lassen. Im Habfinale des südbadischen Pokals war die Elf beim 1:6 im Villinger Friedengrund allerdings chancenlos. Gallmann sieht Kuppenheim im Aufwärtstrend. Umso besser für ihn, dass er sich unter der Woche über einige Rückkehrer freuen durfte. So steht Abwehrchef Fabian Papa für einen möglichen Einsatz bereit. Robin Maier ist ebenfalls zurück und der lange verletzte Sascha Waldvogel, der in der Rückrunde noch keine Minute für die Neustädter spielte, ist eine weitere Option. "Somit sieht es schon wieder deutlich besser aus. Wir schauen aktuell nicht mehr auf die Tabelle. Es geht jetzt allein darum, ein paar Konkurrenten zu ärgern. Wir sind uns alle einig, dass wir unser Punktekonto noch deutlich aufstocken können. Das treibt uns an", betont Gallmann.

Für den Neustädter Trainer wären Hochrechnungen, was im Falle von sieben bis neun Punkten aus der englischen Woche alles passieren könne, "der falsche Ansatz". Zudem, so Gallmann, würden diese Rechnungen unnötig Druck erzeugen. Den wollen die Neustädter vermeiden. Schließlich hat die Elf ohne Druck zuletzt immer ordentliche Leistungen auch gegen deutlich besser platzierte Teams abgerufen.