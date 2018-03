Trainer-Duo bei SG Riedböhringen

Fußball: (daz) Bezirksligist SG Riedböhringen/Fützen hat rund eine Woche vor dem Punktspielauftakt ein neues Trainer-Duo gefunden. Siegfried Andräß und Jürgen Frank steigen ab sofort beim Schlusslicht der Liga ein. Bis zur Winterpause war das Duo noch beim B-Kreisligisten SV Mundelfingen verantwortlich. Im Januar hatten sich die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft von Trainer Frank Berrer getrennt. Übergangsweise übernahm Michael Schrempp, zuletzt Übungsleiter der zweiten Mannschaft der SG Riedböhringen/Fützen die Vorbereitung der Bezirksliga-Elf. Schrempp wird nun wieder zur zweiten Mannschaft zurückkehren. Andräß und Frank haben vor ihrem Mundelfinger Engagement bereits beim VfL Riedböhringen im Nachwuchsbereich gearbeitet. "Beide kennen unsere Strukturen und werden keine lange Anlaufzeit benötigen. Wir haben eine sehr gute Lösung gefunden", sagt Schrempp. Klares Ziel des neuen Trainer-Duos ist es, die Spielgemeinschaft in der Liga zu halten. Aktuell beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz fünf Punkte. Die SG Riedböhringen/Fützen startet am 11. März mit einem Heimspiel gegen den FC Königsfeld in die zweite Saisonhälfte.