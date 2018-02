Regionalsport Schwarzwald Trainer Dirk Becker schwer verärgert

Volleyballerinnen des TV Villingen II zweimal ohne Satzgewinn. Auch TB Bad Dürrheim verliert

Volleyball-Verbandsliga, Damen: TV Villingen II – SV Waltershofen 0:3 (18:25, 18:25, 15:25), TV Villingen II – TB Bad Krozingen 0:3 (19:25, 21:25, 16:25). (daz) Die Villinger Volleyball-Talente haben sich am Samstag nach zwei Heimniederlagen endgültig aus dem Kreis der Titelanwärter verabschiedet. Gegen Waltershofen zeigte die Mannschaft eine schwache Leistung. Gegen Bad Krozingen war hingegen der Wille, sich achtbar zu verkaufen, klar erkennbar. Einen starken Eindruck hinterließ die kurzfristig aus der vierten Mannschaft hinzugezogene Elisa Klem.

Villingens Trainer Dirk Becker war schon vor den zwei Partien mächtig angefressen. Unter der Woche hatte sich nur ein Mini-Aufgebot an Spielerinnen zum Training eingefunden. Am Spieltag selbst meldeten sich einige Spielerinnen krank und angeschlagen ab. Becker: „Eine Spielerin, dazu noch eine Leistungsträgerin, fehlte unentschuldigt. Wir werden nach der Saison einige Gespräche führen müssen. Offenbar haben wir Spielerinnen in der Mannschaft, die keine richtige Lust haben. So macht es keinen Spaß. Im Notfall müssen wir einige aussortieren.“

Gegen Waltershofen zeigten die Gastgeberinnen eine schwache Leistung. Der Gegner war nicht besonders stark, profitierte aber von den Villinger Fehlern und gewann klar in drei Sätzen. Besser wurde es in der zweiten Partie. „Ich habe die Mädchen in der Pause an ihrer Ehre gekratzt. Danach war gegen einen starken Gegner ein Wille zu sehen. So eine Partie kannst du durchaus verlieren“, so Becker. Ein möglicher Satzgewinn war im zweiten Satz möglich, doch die stark besetzten Gäste, die den Aufstieg anpeilen, ließen sich nicht beeindrucken. Villingen verteidigte den zweiten Tabellenplatz nur deshalb, weil die dahinter stehenden Mannschaften weniger Siele ausgetragen haben. Für das Becker-Team stehen nun noch zwei Punktspiele an.

Bad Dürrheim stark gehandicapt

Die Verbandsliga-Damen des TB Bad Dürrheim mussten sich beim USC Freiburg II stark grippegeschwächt mit 1:3 Sätzen (25:23, 24:26, 21:25 17:25) geschlagen geben. Nachdem der Dürrheimer Kader bereits im Vorfeld auf drei Spielerinnen (Laub, Ebner, Mrowetz) hatte verzichten müssen, kam am Samstagmorgen auch noch von Ine Krukenberg und Jessica Hils die krankheitsbedingte Absage hinzu.

Somit mussten die verbliebenen sieben Spielerinnen (Melanie Wittenberg, Jenny Schütz, Beatriz Celma-Hall, Eva Ulrich, Alisa und Andrea Greguric) ohne Verstärkung in der Annahme und Abwehr in Freiburg antreten, obwohl einige ebenfalls gesundheitlich angeschlagen waren.

Schon im ersten Satz wurde beiden Teams alles abverlangt, denn die langen Ballwechsel forderten höchste Konzentration und Durchhaltevermögen. Das TB-Team schaffte zur Mitte des Satzes einen kleinen Vorsprung, den man bis zum 26:24 Satzgewinn halten konnte.

Auch in den Sätzen zwei und drei gingen die Dürrheimerinnen jeweils in Führung, doch gegen Ende der Sätze fehlte das Durchsetzungsvermögen am Netz, sodass die Freiburgerinnen in der Abwehr immer konstanter wurden und im Gegenzug die entscheidenden Punkte zum 26:24 und 25:21 Satzgewinn machten.

Im vierten Satz machte sich der Kräfteverschleiß auf Dürrheimer Seite von Beginn an bemerkbar, denn die Konzentration in der Annahme und im Angriff ließ deutlich nach. Freiburg hingegen blieb vor allem im Angriff weiter druckvoll, was der TB-Abwehr große Probleme bereitete. So musste man sich auch in diesem Satz mit 17:25 geschlagen geben.