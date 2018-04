Torspektakel in Obereschach

DJK Donaueschingen gewinnt Landesliga-Derby mit 5:4. Turbulente Schlussphase

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – DJK Donaueschingen 4:5 (1:2) – Die 150 Zuschauer bekamen im Landesliga-Derby einiges geboten. Dabei starteten die Gastgeber nach einem 1:5-Rückstand eine Aufholjagd, die jedoch unbelohnt blieb.

Schon nach acht Minuten gelang Max Schneider mit einem gut platzierten Kopfball die Führung für die Gäste. In der 25. Minute musste Obereschach einen Wechsel vornehmen. Für den verletzten Janik Lees kam Robin Effinger. Der Gastgeber drückte und zwang DJK-Torhüter Neininger zu zwei sehenswerten Paraden. Den darauffolgenden Eckball köpfte Hayn aufs Tor und der abgefälschte Ball landete unhaltbar hinter der Linie. Fünf Minuten später ging Donaueschingen jedoch erneut in Führung. Stephan Ohnmacht nutzte eine groben Abwehrschnitzer der Obereschacher zum 1:2. Die Heimelf hatte kurz vor der Pause noch drei gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

In der zweiten Hälfte übernahm Donaueschingen klar die Initiative. Die schnellen Außenspieler machten gewaltig Druck, was in der 57. Minute mit dem 1:3 durch Max Schneider nach einem Angriff über rechts belohnt wurde. Drei Minuten später kam der Angriff über links und Raphael Schorpp erhöhte auf 1:4. Oberschach gab sich nicht auf und hatte durch Nocht in der 71. Minute eine Riesenchance, doch Jannik Beha konnte den Ball auf der Torlinie wegschlagen. Aus dem Eckball für Obereschach startete die DJK einen Angriff und Sebastian Sauter erzielte aus abseitsverdächtiger Position das scheinbar vorentscheidende 1:5.

In den letzten zehn Minuten bäumte sich Obereschach noch einmal auf. Marvin Zimmermann erzielte nach glänzendem Zuspiel von Nocht das 2:5. In der 87. Minute spielte Yildiz den Ball in den Strafraum auf Nocht und dieser verkürzte auf 3:5. Der Obereschacher Druck nahm noch mehr zu und zwang in der 88. Minute DJK-Spieler Lukas Stocker zu einem Eigentor zum 4:5. Der Ausgleich wollte den Obereschachern jedoch nicht mehr gelingen.

Trainerstimmen:

Fabian Schwarz (SV Obereschach): „Wir machen viel zu viele einfache Fehler, die in dieser Liga sofort bestraft werden und müssen daran arbeiten, konsequenter und disziplinierter aufzutreten. Kompliment an die Mannschaft, die nach dem 1:5-Rückstand wieder zurückkam.“

Olaf Kurth (DJK Donaueschingen): „Der Sieg ist verdient. Ärgerlich ist jedoch, dass wir nach einer 5:1-Führung noch drei Treffer kassierten. Vielleicht war das aber auch der richtige Warnschuss, dass wir nicht abheben.“

Tore: 0:1 (8.) Schneider, 1:1 (26.) Hayn, 1:2 (31.) Ohnmacht, 1:3 (57.) Schneider, 1:4 (60.) Schorpp, 1:5 (72.) Sauter, 2:5 (80.) Zimmermann, 3:5 (87.) Nocht, 4:5 (88.) Eigentor; Zuschauer: 150; Schiedsrichter: Sven Pacher (Bräunlingen)

SV Obereschach: Fischer, Duffner M (86. Reishaus), Zimmermann, Lees (25. Effinger), Re. Riegger, Schreiner, Nocht, Rottler (66. Yildiz), Storz, Hayn, Ro. Riegger

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Schneider, Kleinhans, Ohnmacht (80. Gmeiner), Schorpp, Raab (65. Ganter), Albicker (69. Hölzenbein), Sauter (80. Stocker), Heitzmann, Beha.